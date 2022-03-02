Канада має намір скасувати візи для біженців з України

У Канаді постійний комітет парламенту Канади із питань імміграції проголосував за скасування віз для біженців з України.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Більшість членів комітету підтримали проєкт постанови, хоча депутати від Ліберальної партії проголосували проти.

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Після схвалення профільним комітетом, проєкт буде направлено до сесійної зали, де він має отримати схвалення більшості депутатів, аби набути чинності.