Канада має намір скасувати візи для біженців з України

У Канаді постійний комітет парламенту Канади із питань імміграції проголосував за скасування віз для біженців з України.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Більшість членів комітету підтримали проєкт постанови, хоча депутати від Ліберальної партії проголосували проти.

Після схвалення профільним комітетом, проєкт буде направлено до сесійної зали, де він має отримати схвалення більшості депутатів, аби набути чинності.