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Канада має намір скасувати візи для біженців з України

Середа, 2 березня 2022, 05:41
Канада має намір скасувати візи для біженців з України
ФОТО: GETTY IMAGES

У Канаді постійний комітет парламенту Канади із питань імміграції проголосував за скасування віз для біженців з України.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Більшість членів комітету підтримали проєкт постанови, хоча депутати від Ліберальної партії проголосували проти.

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Після схвалення профільним комітетом, проєкт буде направлено до сесійної зали, де він має отримати схвалення більшості депутатів, аби набути чинності.

Теми: Канада
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