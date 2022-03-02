Канада має намір скасувати візи для біженців з України
Середа, 2 березня 2022, 05:41
У Канаді постійний комітет парламенту Канади із питань імміграції проголосував за скасування віз для біженців з України.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Більшість членів комітету підтримали проєкт постанови, хоча депутати від Ліберальної партії проголосували проти.
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Після схвалення профільним комітетом, проєкт буде направлено до сесійної зали, де він має отримати схвалення більшості депутатів, аби набути чинності.