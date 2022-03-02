Wizz Air надає 100 тисяч безкоштовних квитків для українців, що тікають від війни
Середа, 2 березня 2022, 06:54
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air вирішила надати безкоштовно 100 тисяч квитків для українців, які наразі тікають від війни, яку розпочала Росія в Україні.
Джерело: Wizz Air у Twitter
Дослівно Wizz Air: "Wizz Air прагне допомогти українським біженцям дістатися до місця призначення, де б це не було. Ми надаємо 100 000 безкоштовних місць на короткомагістральних рейсах, які вилітають з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії в березні".
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