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Wizz Air надає 100 тисяч безкоштовних квитків для українців, що тікають від війни

Ірина БалачукСереда, 2 березня 2022, 06:54
Фото з Facebook Wizzair

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air вирішила надати безкоштовно 100 тисяч квитків для українців, які наразі тікають від війни, яку розпочала Росія в Україні. 

Джерело: Wizz Air у Twitter

Дослівно Wizz Air: "Wizz Air прагне допомогти українським біженцям дістатися до місця призначення, де б це не було. Ми надаємо 100 000 безкоштовних місць на короткомагістральних рейсах, які вилітають з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії в березні".

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Теми: УгорщинаУкраїнавійнабіженці
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