Wizz Air надає 100 тисяч безкоштовних квитків для українців, що тікають від війни

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air вирішила надати безкоштовно 100 тисяч квитків для українців, які наразі тікають від війни, яку розпочала Росія в Україні.

Джерело: Wizz Air у Twitter

Дослівно Wizz Air: "Wizz Air прагне допомогти українським біженцям дістатися до місця призначення, де б це не було. Ми надаємо 100 000 безкоштовних місць на короткомагістральних рейсах, які вилітають з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії в березні".