Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог намагається підійти до Києва і наступати на всіх напрямках, але всюди зазнає втрат – Генштаб

Ірина БалачукСереда, 2 березня 2022, 06:50
Ворог намагається підійти до Києва і наступати на всіх напрямках, але всюди зазнає втрат – Генштаб
Знищена техніка ворога. Фото з Тelegram Центру протидії дезінформації при РНБО

Станом на 6:00 2 березня, на 7-му добу російської війни в Україні, ворог намагається наступати на усіх напрямках, але всюди отримує відсіч захисників і зазнає втрат.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно Генштаб ЗСУ: "Триває сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському вторгненню.

Реклама:

Не отримуючи успіхів в просуванні своїх сил, противник підступно продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури з метою залякування цивільного населення, яке мужньо пліч-о-пліч зі Збройними Силами України чинить опір.

Окупанти мають втрати на всіх напрямках".

Деталі: На Подільському напрямку противник силами 13 батальйонних тактичних груп (БТГр – ред.) намагається продовжити наступ на рубіж Гореничі, Гостомель, Демидів у напрямку на Київ, щоб блокувати столицю з північного та північно-західного напрямків.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку до 17 БТГр окупаційних військ, не зважаючи на втрати у живій силі та техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу. Загарбників зупинили в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв.

На іншому напрямку, у районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал.

У Житомирській області перебуває до 3 БТГр зі складу 5 загальновійськової армії РФ.

Ворожі війська силами до 2 БТГр роблять невдалі спроби утримувати в оточенні героїчні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка.

На Слобожанському напрямку до 16 БТГр продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил до 4 БТГр на Ізюм. Загарбник поніс втрати. Його зупинили в районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.

На Донецькому напрямку, не маючи успіху, агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь.

На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До 2 БТГр діє в районах населених пунктів Василівка, Червоне Поле, Новопетрівка.

У Чорноморській операційній зоні ворог здійснює розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.

У Генштабі підкреслили, що моральний дух противника та його воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ.

Теми: УкраїнавійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Україна
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Останні новини
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
Усі новини...
Реклама: