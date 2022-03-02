Ворог намагається підійти до Києва і наступати на всіх напрямках, але всюди зазнає втрат – Генштаб

Знищена техніка ворога. Фото з Тelegram Центру протидії дезінформації при РНБО

Станом на 6:00 2 березня, на 7-му добу російської війни в Україні, ворог намагається наступати на усіх напрямках, але всюди отримує відсіч захисників і зазнає втрат.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно Генштаб ЗСУ: "Триває сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському вторгненню.

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Не отримуючи успіхів в просуванні своїх сил, противник підступно продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури з метою залякування цивільного населення, яке мужньо пліч-о-пліч зі Збройними Силами України чинить опір.

Окупанти мають втрати на всіх напрямках".

Деталі: На Подільському напрямку противник силами 13 батальйонних тактичних груп (БТГр – ред.) намагається продовжити наступ на рубіж Гореничі, Гостомель, Демидів у напрямку на Київ, щоб блокувати столицю з північного та північно-західного напрямків.

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На Сіверському напрямку до 17 БТГр окупаційних військ, не зважаючи на втрати у живій силі та техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу. Загарбників зупинили в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв.

На іншому напрямку, у районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал.

У Житомирській області перебуває до 3 БТГр зі складу 5 загальновійськової армії РФ.

Ворожі війська силами до 2 БТГр роблять невдалі спроби утримувати в оточенні героїчні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка.

На Слобожанському напрямку до 16 БТГр продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил до 4 БТГр на Ізюм. Загарбник поніс втрати. Його зупинили в районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.

На Донецькому напрямку, не маючи успіху, агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь.

На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До 2 БТГр діє в районах населених пунктів Василівка, Червоне Поле, Новопетрівка.

У Чорноморській операційній зоні ворог здійснює розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.

У Генштабі підкреслили, що моральний дух противника та його воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ.