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Ющенко звернувся до Путіна і росіян: Ви – чума і кати

Ольга Глущенко Середа, 2 березня 2022, 08:10
Ющенко, фото: Facebook

Третій президент України Віктор Ющенко звернувся до тих, "хто розв'язав російську війну проти України і до орків, які її ведуть".

Джерело: Ющенко у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні Україна в вогні і палає від сходу до заходу, із півдня до півночі. Гинуть наші дітки, жінки, чоловіки і самі достойні солдати і солдатки світу.

Наш ворог – московська хунта, російський фашистський режим, т.з. "русский мир", який пішов 7 днів назад окупаційною війною на мирну мою Націю і Державу Україна".

"Вам цього Україна ніколи не вибачить! Принаймні в сьогоднішніх поколіннях".

"Ви – прокляті!

Ви не "освободітелі" – ви – чума, ви – кати, які приносять муки на святу Українську землю, ви поставляєте смерть моїй любій українській Нації і Державі".

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"Вас сьогодні може з радістю прийняти тільки сира українська Земля. І вона, до речі, це успішно робить вже сьомий день!"

Деталі: Ющенко написав, що звертається короткою запискою, а швидше емоцією, до людини, яка ніколи, на його погляд, "не володіла справжньою чоловічою мужністю та гідністю".

А крім того, його звернення до ще 140 млн "богобоязливого народу".

Третій президент наголосив, що російських загарбників не чекають в Україні в жодному місті чи селі.

Також Ющенко переконаний, що над окупантами "буде жорстокий людський і Божий суд".

Він закликав росіян навчитися думати. А Путіну "побажав покінчити зі своїм маніакальним божевіллям у спосіб, який йому найдоступніший".

Теми: ЮщенкоПутінвійна
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