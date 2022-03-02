Москва: Поліція затримала дітей, які прийшли з плакатами "Ні війні" до посольства України

У Москві поліція затримала двох жінок та їхніх маленьких дітей, коли вони прийшли покласти квіти до посольства України, тримаючи плакати проти війни.

Джерело: старший науковий співробітник в Російській академії народного господарства та державної служби при президенті РФ Олександра Архіпова у FB, Meduza

Дослівно: "Катерина Завізіон та її подруга Ольга Альтер та їхні діти (Софія Гладкова 7 років, Ліза Гладкова 11 років, Гоша Петров 11 років, Матвій Петров 9 років та Давид Петров 7 років), 1 березня пішли покласти квіти до посольства України.

Діти намалювали плакат та пішли з ними. Усіх їх затримала поліція, спочатку тримали в автозаку, потім привезли до ОВС Пресненське".

Alexandra Arkhipova

Alexandra Arkhipova

Alexandra Arkhipova

Деталі: Стало відомо, що їх усіх (і дітей також) вирішили залишити в ОВС на ніч. Архіпова написала, що в батьків відібрали телефони і погрожували позбавити батьківських прав. За словами Архіпової, усіх відпустили, але "попереду суд, штрафи".