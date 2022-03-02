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Москва: Поліція затримала дітей, які прийшли з плакатами "Ні війні" до посольства України

Анастасія КалатурСереда, 2 березня 2022, 07:25

У Москві поліція затримала двох жінок та їхніх маленьких дітей, коли вони прийшли покласти квіти до посольства України, тримаючи плакати проти війни.

Джерело: старший науковий співробітник в Російській академії народного господарства та державної служби при президенті РФ Олександра Архіпова у FB, Meduza

Дослівно: "Катерина Завізіон та її подруга Ольга Альтер та їхні діти (Софія Гладкова 7 років, Ліза Гладкова 11 років, Гоша Петров 11 років, Матвій Петров 9 років та Давид Петров 7 років), 1 березня пішли покласти квіти до посольства України.

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Діти намалювали плакат та пішли з ними. Усіх їх затримала поліція, спочатку тримали в автозаку, потім привезли до ОВС Пресненське".

 
Alexandra Arkhipova
 
Alexandra Arkhipova
 
Alexandra Arkhipova

Деталі: Стало відомо, що їх усіх (і дітей також) вирішили залишити в ОВС на ніч. Архіпова  написала, що в батьків відібрали телефони і погрожували позбавити батьківських прав. За словами Архіпової, усіх відпустили, але "попереду суд, штрафи".

Теми: Росія
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