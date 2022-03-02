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Прем’єр Польщі: потрібен план ЄС з відбудови України на 100 млрд євро

"Європейська правда"Середа, 2 березня 2022, 07:32

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС має розробити план відбудови України після війни на 100 млрд євро коштом Євросоюзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство PAP.

За словами Моравецького, українці повинні бачити надію у майбутньому.

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"Нам потрібен план відбудови, про який я говорив з президенткою Єврокомісії. Наприклад, 100 мільярдів євро, профінансовані Європейським союзом для того, щоб у найближчі роки знищена інфраструктура, знищені школи, лікарні, розбомблені житла могли бути відбудовані" - сказав польський прем'єр.

Він також зазначив, що дуже важливо приготувати інвестиційний пакет для України, оскільки економіка потребує нових інвестицій, нових робочих місць.

Черговим елементом повоєнної відбудови України, за словами польського прем'єра, має бути енергетична безпека.

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"Якби війна пошвидше скінчилась і призвела до того, що наша частина Європи нарешті стала незалежною від російського газу, нафти і вугілля. Це необхідна умова для миру в регіоні у довгостроковій перспективі" - заявив Моравецький.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що відбудова України повинна здійснюватися коштом ЄС.

Теми: ПольщабудівництвоУкраїнагроші
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