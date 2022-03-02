Жителі Баштанки відібрали у ворога і спалили комплекс "Панцир-С" – Філатов
Середа, 2 березня 2022, 08:34
Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що жителі Баштанки на Миколаївщині відібрали у ворога і спалили "хвалений комплекс "Панцир-С".
Джерело: Філатов у Телеграмі
Пряма мова: "…колгоспники з Баштанки, самі того не розуміючи, віджали та спалили найновіший хвалений комплекс "Панцир-С" вартістю 15 мільйонів доларів.
"Народ-переможець" розбігався українськими полями, як щурі".
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