Захисники на одній БМП захопили 6 російських танків під Харковом – журналіст

Один батальйон ЗСУ на одному БМП-2 та з одним ПТРК Джавелін захопив одразу 6 російських танків у бою під Харковом, повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Джерело: Бутусов у Facebook

Пряма мова Бутусова: "Механізований батальйон однієї з бригад ЗСУ в бою під Харковом захопив відразу 6 (шість) новітніх російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, якою командує полковник Денис Курило (але командувати йому не довго залишилося – своєму ютуб-каналі я розкрию обставини його ганебної втечі та розгрому двох батальйонних тактичних груп 200-ї бригади одним, наголошую, одним батальйоном ЗСУ на БМП-2 і з одним ПТРК Джавелін)".

Фото з Facebook Бутусова

Деталі: За словами Бутусова, комбат батальйону як справжній господарник всі танки забрав – і незабаром у складі "нашого батальйону з'явиться позаштатна танкова рота на новітній російській техніці з мінімальним пробігом". Також наші воїни захопили російський паливозаправник.

Фото з Facebook Бутусова

Журналіст зазначив, що російські танки озброєні новітніми підкаліберними та керованими снарядами, які захисники будуть "застосовувати по залишках тієї самої нещасливої ​​200-ї бригади".