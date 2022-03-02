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Захисники на одній БМП захопили 6 російських танків під Харковом – журналіст

Ірина БалачукСереда, 2 березня 2022, 07:34
Захисники на одній БМП захопили 6 російських танків під Харковом – журналіст
ФОТО З FACEBOOK БУТУСОВА 

Один батальйон ЗСУ на одному БМП-2 та з одним ПТРК Джавелін захопив одразу 6 російських танків у бою під Харковом, повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Джерело: Бутусов у Facebook

Пряма мова Бутусова: "Механізований батальйон однієї з бригад ЗСУ в бою під Харковом захопив відразу 6 (шість) новітніх російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, якою командує полковник Денис Курило (але командувати йому не довго залишилося – своєму ютуб-каналі я розкрию обставини його ганебної втечі та розгрому двох батальйонних тактичних груп 200-ї бригади одним, наголошую, одним батальйоном ЗСУ на БМП-2 і з одним ПТРК Джавелін)". 

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Фото з Facebook Бутусова 

Деталі: За словами Бутусова, комбат батальйону як справжній господарник всі танки забрав – і незабаром у складі "нашого батальйону з'явиться позаштатна танкова рота на новітній російській техніці з мінімальним пробігом". Також наші воїни захопили російський паливозаправник. 

 
Фото з Facebook Бутусова 

Журналіст зазначив, що російські танки озброєні новітніми підкаліберними та керованими снарядами, які захисники будуть "застосовувати по залишках тієї самої нещасливої ​​200-ї бригади".

Теми: Харківвійна
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