У Харкові – ракетні удари по будівлі головного управління Нацполіції та СБУ
У Харкові російські загарбники завдали удару по будівлі обласного ГУ НП і СБУ.
Джерело: радник міністра МВС Антон Геращенко у Телеграм, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Роман Семенуха, ДСНС
Пряма мова Семенухи: "Влучили також в сусідній будинок. Там житловий. Руйнування жахливі".
Пряма мова Геращенка: "Щойно у Харкові було завдано удару по будівлі обласного Управління поліції".
Дослівно ДСНС: "Внаслідок ворожих обстрілів горить дах будівлі обласного управління внутрішніх справ, житлові будинки, існує загроза розповсюдження пожежі".
Деталі: Геращенко також повідомив, що "горить будівля соціологічного факультету Національного університету імені Каразіна, яка знаходилася через дорогу від будівлі УМВС".
Інше джерело у харківській владі припускає, що мішенню ударів може бути губернатор і вся владна верхівка.
"Сьогодні там мала бути нарада у губернатора. І маємо ракетний удар. Вчора в ОДА так сама вдарили ракети якраз перед нарадою керівництва у голови", – зазначило джерело.
У Харкові ракетні удари у СБУ та МВС pic.twitter.com/SWdueLntkQ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 2, 2022