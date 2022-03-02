У Харкові – ракетні удари по будівлі головного управління Нацполіції та СБУ

У Харкові російські загарбники завдали удару по будівлі обласного ГУ НП і СБУ.

Джерело: радник міністра МВС Антон Геращенко у Телеграм, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Роман Семенуха, ДСНС

Пряма мова Семенухи: "Влучили також в сусідній будинок. Там житловий. Руйнування жахливі".

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Пряма мова Геращенка: "Щойно у Харкові було завдано удару по будівлі обласного Управління поліції".

Дослівно ДСНС: "Внаслідок ворожих обстрілів горить дах будівлі обласного управління внутрішніх справ, житлові будинки, існує загроза розповсюдження пожежі".

Деталі: Геращенко також повідомив, що "горить будівля соціологічного факультету Національного університету імені Каразіна, яка знаходилася через дорогу від будівлі УМВС".

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Інше джерело у харківській владі припускає, що мішенню ударів може бути губернатор і вся владна верхівка.

"Сьогодні там мала бути нарада у губернатора. І маємо ракетний удар. Вчора в ОДА так сама вдарили ракети якраз перед нарадою керівництва у голови", – зазначило джерело.