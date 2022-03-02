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Обстріл, тихо, бої, ракети, загиблі – області розповіли, як минула ніч

Ірина БалачукСереда, 2 березня 2022, 09:21
Харків. Обстріли вранці 2 березня. Фото ДСНС

Ніч сьомої доби російської війни для деяких областей України минула спокійно, водночас ворог продовжив атакувати Житомирську, Запорізьку, Кіровоградську, Сумську, Донецьку, Харківську та Київську області – є загиблі.

Джерело: обласні військові адміністрації у коментарі "Українській правді"   

Деталі: Ніч минула спокійно або відносно спокійно у Волинській, Рівненській, Вінницькій, Львівській, Хмельницькій, Черкаській, Полтавській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Тернопільській, Чернігівській та Одеській областях.

На Миколаївщина вночі були тривожні сигнали, але загалом ситуація спокійна.

На Закарпатті ніч минула спокійно. Багато людей продовжують залишати країну, на кордоні черги.

Водночас у Житомирі ворог обстріляв авіабомбами приватні будинки, хвилею зачепило лікарню і пологовий будинок. 10 приватних будинків зруйновано. 2 людей загинули, ще 12 постраждали.

На Кіровоградщині окупант обстріляв військовий аеродром Канатове. Вночі та вранці лунали сирени.

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У Херсоні по всьому місту стоїть військова техніка ворога.

Складними були вечір і ніч у Сумах. Тривали бої, захисники знищили багато ворожої техніки. Наразі продовжується російський артобстріл.

На Луганщині у Сєвєродонецьку ніч пройшла спокійно, у Муратовому росіяни грабують місцевих, є жертви серед мирних мешканців.  

У Донецькій області вкрай важка ситуація у Волновасі та в Маріуполі. Костянтинівку ворог атакував трьома ракетами, є загиблі, їх кількість встановлюється. Мешканці регіону евакуюються.  

На Харківщині складна ситуація у Харкові: ворожі обстріли житлових кварталів тривали всю ніч. Також вночі відбулось бомбардування російськими літаками СУ-25 позицій Чугуєва (Башкирівка та аеродром), міста Харкова (ТЕЦ 5, танківське училище на Полтавському шляху та гуртожиток на Клочківській). Є загиблі та поранені.

У Київській області ситуація контрольована, ворога стримують. У м. Біла Церква близько 22:00 1 березня пролунало два вибухи, потерпілих немає. Захоплених територій військовими формуваннями окупанта чи диверсійно-розвідувальними угрупуваннями немає. У Бориспільському районі ситуація контрольована. У Бучанському районі – критична ситуація в Бородянці. Є постраждалі люди, під завалами. В Гостомелі періодично чути постріли – там тривають бої.

Теми: Українавійна
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