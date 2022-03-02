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Ворог на Сумщині несе величезні втрати: десятки танків, БТРів і "Градів" лише за 2 дні

Ірина БалачукСереда, 2 березня 2022, 09:02
Ворог на Сумщині несе величезні втрати: десятки танків, БТРів і Градів лише за 2 дні
Знищена техніка ворога. Фото з Telegram Дмитра Живицького

Лише за дві доби у Сумській області знищили сотні одиниць ворожої техніки, серед якої десятки російських танків, "Градів", БМП, а також "Буки" та "Іскандери".  

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністоації Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "Завдяки ударам Байрактарів ось такі наші з вами перемоги: в ніч з 28.02 на 01.03 зупинили і знешкодили колони техніки, у складі яких були: 60 танків, 4 "Буки", до 10 САУ – локація: Лебединщина, поблизу с. Боровеньки, близько 20 САУ, 20 БМП та 15 "Градів" – локація: Лебединщина, поблизу с. Московський Бобрик".

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Деталі: В Охтирському районі біля н.п. Шевченкове знищили близько 100 одиниць техніки окупанта, що стояла вздовж дороги, та ще близько 100 одиниць танків та БТР між селами Довжик та Чупахівка.

Вранці 1 березня в Охтирському районі зупинили колону, у якій було загалом близько 80 одиниць техніки, з них 4 "Іскандери". Увечері 1 березня знешкодили стоянку техніки біля с. Пустовійтівка Роменського району – загалом близько 80 одиниць, з них половина – "Гради".

Живицький подякував усім українцям, які слідкують за переміщенням ворожої техніки на своїй місцевості в передає це місцевій владі або захисникам.  

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Теми: Сумська областьвійна
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