Розвідка США намагається з’ясувати, чи Путін раціонально приймає рішення — CNN

Пріоритетним завданням розвідки США в останні дні стало з’ясувати, який ментальний стан президента РФ Владіміра Путіна і як це впливає на його рішення щодо війни в Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на два анонімні джерела, обізнані з питанням, пише "Європейська правда".

Розвідка отримала вказівку збирати інформацію про те, у якому стані Путін і як він відреагував на об’єднану і жорстку реакцію Заходу, якої, ймовірно, не очікував.

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Ця робота почалася паралельно з тим, як експерти, що тривалий час спостерігають за Путіним, почали публічно заявляти, що він все більш знервований та ірраціональний.

За словами співрозмовників, не надходило жодних конкретних вказівок на те, що загальний стан Путіна суттєво змінився. Також припускають, що Путін зараз може тиснути на США і союзників, намагаючись переконати йти на його умови з побоювань, що він зробить щось гірше.

Але є і ознаки того, що рішення очільника Кремля щодо України були нетиповими, що дехто пов’язує із його тривалою ізоляцією під час пандемії коронавірусу.

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Таких припущень додалося після його промови у вівторок щодо України, рішення йти на повномасштабне вторгнення і непрямої погрози ядерною зброєю.

На брифінгу в понеділок керівник розвідки США заявив, що у них немає грунтовної інформації про стан Путіна.