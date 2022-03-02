Зеленський закликав країни приєднуватися до антипутінської коаліції

Президент України Володимир Зеленський закликав країни не залишатися нейтральними і приєднуватися до антивоєнної коаліції.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "За цей час ми об'єднали Євросоюз вже на новому рівні. Вищому, ніж формальний. Вищому, ніж міждержавний…

За шість днів війни – як тридцять років. Тому Євросоюз і відповідає нам "так".

Ми розпочали спеціальну прискорену процедуру приєднання.

Наші дипломати і наші друзі об'єднують світ заради України і миру ще більше. Нейтральна Швейцарія підтримала санкції Євросоюзу проти російських олігархів, посадовців, проти самої держави та компаній. Ще раз: нейтральна Швейцарія!

То чого тоді чекають деякі інші країни? До нашої антивоєнної коаліції приєднались вже й ті країни, на яких Москва ще тиждень тому розраховувала. Це надзвичайний результат.

Зараз не можна залишатись нейтральними!"

Деталі: Зеленський також зазначив, що Росія за цей час несе глобальні втрати: прапор РФ заборонений на спортивних змаганнях, для росіян буде закрита сучасна культура, російські банки відключають від глобальної системи.

Президент нагадав, що "російські матері втрачають дітей в абсолютно чужій для них країні". Зеленський нагадав, що за 6 днів війни в Україні вбито 6 тисяч російських загарбників.