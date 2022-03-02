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Ворог знову підійшов колоною до найбільшої АЕС в Україні 

Середа, 2 березня 2022, 10:19

Військова техніка російської армії знову висунуаль в бік міста Енергодара, де розташована найбільша в Україні Запорізька атомна електростанція.

Джерело: Telegram мера Дмитра Орлова.

Дослівно: "Прямо зараз ворог знову під’їхав до Енергодара. Звертаємося до всіх - оперативно підходьте на блокпост, ми їх не впустимо разом! Чекаємо всіх!"

Пізніше Орлов повідомив, що відбулась розмова із педставниками російских військових, і ті відійшли, щоб доповісти своєму командуванню.

Деталі: За словами мера, ніч в місті пройшла спокійно, ніяких боїв не було.

Антон Геращенко опубілкував фото із блокпоста в Енергодарі.

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Теми: енергетикавійна
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