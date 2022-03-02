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У Миколаєві висадився ворожий десант. Людей просять покинути вулиці

Мазуренко Альона Середа, 2 березня 2022, 10:27
фото: ФБ Кіма

У Миколаєві в районі Балівного висадився ворожий десант, людей просять покинути вулиці, а до подальших вказівок оголосили комендантський час.

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram

Дослівно: "Миколаїв. Висадка десанту в районі Балівного. 4 вертольоти. Оголошую комендантський час! До наступних  вказівок. Всі йдемо з вулиць.

Також тривають бої біля Калинівки. Їх там розбили. Частина назад пішла у бік Баштанки.

Військові працюють. У Миколаєві ворога нема".

Деталі: Кім додав, що ворожий десант висадився і наказав: "Стріляти на ураження".

У місті оголосили повітряну тривогу і попросили усіх спускатися у підвали. 

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За словами Кіма, зі сторони Севастополя летять ворожі літаки.

Теми: МиколаївРосіявійна
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