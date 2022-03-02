Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Миколаєві висадився ворожий десант. Людей просять покинути вулиці

Альона Мазуренко Середа, 2 березня 2022, 09:27
У Миколаєві висадився ворожий десант. Людей просять покинути вулиці
фото: ФБ Кіма

У Миколаєві в районі Балівного висадився ворожий десант, людей просять покинути вулиці, а до подальших вказівок оголосили комендантський час.

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram

Дослівно: "Миколаїв. Висадка десанту в районі Балівного. 4 вертольоти. Оголошую комендантський час! До наступних  вказівок. Всі йдемо з вулиць.

Реклама:

Також тривають бої біля Калинівки. Їх там розбили. Частина назад пішла у бік Баштанки.

Військові працюють. У Миколаєві ворога нема".

Деталі: Кім додав, що ворожий десант висадився і наказав: "Стріляти на ураження".

ВІДЕО ДНЯ

У місті оголосили повітряну тривогу і попросили усіх спускатися у підвали. 

За словами Кіма, зі сторони Севастополя летять ворожі літаки.

Теми: МиколаївРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Миколаїв
"Через велику кров зупинити фашизм": у Миколаєві затримали чиновниць, які закликали РФ
У Миколаєві затримали інформаторку "ручного" блогера ФСБ: їй загрожує довічне
У Миколаєві спіймали чоловіка, який шукав мости і зливав відео про рух ЗСУ росіянам
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: