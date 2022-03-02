Мер Маріуполя про російські обстріли: уже 12 годин місто "утюжать" без зупинки

Російські окупаційні війська безперервно обстрілюють Маріуполь із різної зброї вже протягом 12 годин.

Джерело: мер Маріуполя Вадим Бойченко у спільному ефірі телеканалів

Пряма мова: "Нас "утюжать" без зупинки вже протягом 12 годин. Рашистсько-фашистські війська зрівнюють моє рідне місто із землею".

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Деталі: За словами Бойченка, мають місце тотальні руйнування житлової інфраструктури.

Є загиблі, і поранені, але їх не можуть забрати з вулиць, будинків і квартир через обстріли.

Водночас мер подякував Збройним силам, Нацгвардії та всім захисникам міста, які тримають оборону.