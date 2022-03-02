Майже 90% українців вірять, що Росія програє війну

Згідно з опитуваннями, 88% людей вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії.

Джерело: "Рейтинг"

Деталі: Зараз таких людей 88%, але цей показник щодня зростає.

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Лише 10% не мають такої впевненості. Віра у перемогу переважає в усіх регіонах країни.

Тим часом 80% опитаних зазначили, що готові захищати цілісність України зі зброєю у руках.

У порівнянні із довоєнними часами цей показник значно зріс (у 2020 році – 59%).

ВІДЕО ДНЯ

Найвищий рівень готовності спостерігається на Заході та у Центрі, дещо нижчий рівень готовності – на Півдні та Сході.

Але навіть у південно-східних регіонах надзвичайно високий рівень готовності воювати за Батьківщину (на Півдні – майже 80%, на Сході – майже 60%). У гендерному розрізі готовність воювати зі зброєю за Україну висловили 90% чоловіків та 70% жінок.