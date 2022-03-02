Майже 90% українців вірять, що Росія програє війну
Згідно з опитуваннями, 88% людей вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії.
Джерело: "Рейтинг"
Деталі: Зараз таких людей 88%, але цей показник щодня зростає.
Лише 10% не мають такої впевненості. Віра у перемогу переважає в усіх регіонах країни.
Тим часом 80% опитаних зазначили, що готові захищати цілісність України зі зброєю у руках.
У порівнянні із довоєнними часами цей показник значно зріс (у 2020 році – 59%).
Найвищий рівень готовності спостерігається на Заході та у Центрі, дещо нижчий рівень готовності – на Півдні та Сході.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Але навіть у південно-східних регіонах надзвичайно високий рівень готовності воювати за Батьківщину (на Півдні – майже 80%, на Сході – майже 60%). У гендерному розрізі готовність воювати зі зброєю за Україну висловили 90% чоловіків та 70% жінок.