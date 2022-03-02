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Підтримка вступу України до ЄС та НАТО безпрецедентно зросла – "Рейтинг"

Олена РощінаСереда, 2 березня 2022, 09:54

Підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО найвища за всю історію опитувань: 86% підтримують приєднання України до ЄС, 76% - за вступ в НАТО. 

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 1 березня, у шостій день війни Росії проти України 

Деталі: У порівнянні з довоєнним періодом рівень підтримки вступу до ЄС та НАТО зріс більше ніж на 20 в.п.Позитивна динаміка відбулася за рахунок зростання підтримки вступу до західних структур серед населення Півдня та Сходу. 

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У віковому розрізі в усіх категоріях спостерігається одностайна підтримка вступу України до ЄС та НАТО. 

61% опитаних вірять у те, що Україна стане членом Європейського Союзу найближчим часом (протягом 1-2 років). 13% вірять, що наша держава стане членом ЄС через 5 років, у ще довшій перспективі – 6%. 

Вагаються з оцінками 17%. Не вірять у те, що Україна стане членом ЄС, – лише 4%. У порівнянні із минулим роком кількість тих, хто не вірить в європейську інтеграцію України значно зменшилася (у листопаді 2021 року таких було 26%). 

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Довідка: "Рейтинг" 1 березня опитав 1200 респондентів віком від

18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. 

Теми: соціологіяопитуванняНАТОЄС
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