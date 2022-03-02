Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Янукович у Мінську, Кремль хоче зробити його "президентом України" – джерела

Роман ПетренкоСереда, 2 березня 2022, 09:57
Янукович у Мінську, Кремль хоче зробити його президентом України – джерела
ЯНУКОВИЧ І ПРЕЗИДЕНТ РФ ВОЛОДИМИР ПУТІН, GETTY IMAGES

Президент-втікач Віктор Янукович наразі перебуває у Мінську, наразі Кремль готує його до спецоперації, повідомляє українська розвідка.

Джерело: співрозмовник УП в українській розвідці

Деталі: Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити "президентом України" там.

Реклама:

Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу.

Теми: ЯнуковичрозвідкаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Янукович
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденції Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: