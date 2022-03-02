Янукович у Мінську, Кремль хоче зробити його "президентом України" – джерела

Президент-втікач Віктор Янукович наразі перебуває у Мінську, наразі Кремль готує його до спецоперації, повідомляє українська розвідка.

Джерело: співрозмовник УП в українській розвідці

Деталі: Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити "президентом України" там.

Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу.