Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Янукович у Мінську, Кремль хоче зробити його "президентом України" – джерела

Роман ПетренкоСереда, 2 березня 2022, 10:57
ЯНУКОВИЧ І ПРЕЗИДЕНТ РФ ВОЛОДИМИР ПУТІН, GETTY IMAGES

Президент-втікач Віктор Янукович наразі перебуває у Мінську, наразі Кремль готує його до спецоперації, повідомляє українська розвідка.

Джерело: співрозмовник УП в українській розвідці

Деталі: Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити "президентом України" там.

Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ЯнуковичрозвідкаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Впевнений, що скоро скажемо людям: "Повертайтеся, загрози немає" – Зеленський

відеоМінус ще одна ворожа "пташка": українські військові збили вертоліт РФ

фото, відеоУ Херсоні - масштабний мітинг, щоб вигнати окупантів. Агресор намагається залякати стріляниною

фото, оновленоПаралімпіада-2022: у перший день українці здобули сім медалей

маршрутУзгоджено евакуацію з Маріуполя й Волновахи, росіяни пообіцяли не стріляти

Війна пішла не за планом Путіна, Україна здатна перемогти – Блінкен

Усі новини...
Янукович
Посли ЄС продовжили санкції проти Януковича на 6 місяців замість року
ЄС планує продовжити санкції проти Януковича на 6 місяців замість року – ЗМІ
У Януковича ще одна підозра – підбурював військових УДО до дезертирства
Останні новини
13:02
Росіяни вбили Героя України Чибінєєва під Гостомелем
13:01
СБУ під час затримання застрелила українського переговорника в Гомелі – джерела
12:53
Україна приєдналася до кіберцентру при НАТО – крок, який раніше блокувала Угорщина
12:51
Окупанти відкрили вогонь і зірвали евакуацію Маріуполя
12:48
Без Zara, Bershka та Pull&Bear: група Inditex теж покидає РФ
12:44
Пєсков каже, що Путіна не можуть нормально показати по ТБ, бо "він не актор"
12:34
відеоУ Херсоні чоловік виліз із прапором України на БТР росіян
12:30
відео"Єдиний спосіб вижити усім – це закрити небо": Резніков звернувся до США та НАТО
12:29
Речник Путіна бідкається, що з РФ йде іноземний бізнес
12:22
Що робити, якщо ворог відключив українське телебачення
Усі новини...