Урядова лінія 1545 тепер вирішує гуманітарні питання: працює цілодобово

Кабінет міністрів перезавантажує "гарячу лінію" 1545 – відтепер вона оперативно оброблятиме запити з гуманітарних питань. Працюватиме лінія цілодобово.

Джерело: Кабмін у Facebook

Деталі: Наразі на урядову лінію 1545 можна звернутися з таких питань:

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проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням,

пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури,

евакуація та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну,

потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами,

потреби у ліках,

потреби у пальному,

питання соціальних виплат, отримання пенсій,

проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування.

У Кабміні наголосили, що дзвінки з території України для абонентів Укртелекому, Київстару, Vodafone Україна та Лайфселл – безкоштовні.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової "гарячої лінії" +38 044 284 19 15. Оплата – за тарифами відповідного оператора зв’язку.