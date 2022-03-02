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Урядова лінія 1545 тепер вирішує гуманітарні питання: працює цілодобово

Ірина БалачукСереда, 2 березня 2022, 11:01
Урядовий кол-центр. Фото ukc.gov.ua

Кабінет міністрів перезавантажує "гарячу лінію" 1545 – відтепер вона оперативно оброблятиме запити з гуманітарних питань. Працюватиме лінія цілодобово.

Джерело: Кабмін у Facebook

Деталі: Наразі на урядову лінію 1545 можна звернутися з таких питань:

  • проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням,
  • пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури,
  • евакуація та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну,
  • потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами,
  • потреби у ліках,
  • потреби у пальному,
  • питання соціальних виплат, отримання пенсій,
  • проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування.

У Кабміні наголосили, що дзвінки з території України для абонентів Укртелекому, Київстару, Vodafone Україна та Лайфселл – безкоштовні.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової "гарячої лінії" +38 044 284 19 15. Оплата – за тарифами відповідного оператора зв’язку.

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Теми: УкраїнаКабінет міністріввійна
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