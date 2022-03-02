Урядова лінія 1545 тепер вирішує гуманітарні питання: працює цілодобово
Середа, 2 березня 2022, 11:01
Кабінет міністрів перезавантажує "гарячу лінію" 1545 – відтепер вона оперативно оброблятиме запити з гуманітарних питань. Працюватиме лінія цілодобово.
Джерело: Кабмін у Facebook
Деталі: Наразі на урядову лінію 1545 можна звернутися з таких питань:
- проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням,
- пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури,
- евакуація та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну,
- потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами,
- потреби у ліках,
- потреби у пальному,
- питання соціальних виплат, отримання пенсій,
- проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування.
У Кабміні наголосили, що дзвінки з території України для абонентів Укртелекому, Київстару, Vodafone Україна та Лайфселл – безкоштовні.
Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової "гарячої лінії" +38 044 284 19 15. Оплата – за тарифами відповідного оператора зв’язку.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"