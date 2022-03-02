З 1 березня строк дії закордонних паспортів українців може продовжуватись на 5 років

З 1 березня 2022 року строк дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може продовжуватись на 5 років.

Джерело: Державна міграційна служба

Деталі: Зазначається, що відповідну постанову ухвалив уряд 28 лютого 2022 року у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та введенням воєнного стану на усій території України.

Крім того, до паспортів батьків або законних представників вклеюватимуть фотокартки дітей із зазначенням їх персональних даних. Ця інформація посвідчує їхню особу та підтверджує громадянство України.

Продовження строку дії паспортів, вклеювання фотокарток дитини до паспортів батьків або законних представників, здійснюють територіальні органи/територіальні підрозділи ДМС, а також посольства та консульські установи України.

Дослівно: "Але ворог підлий і підступний. Він націлений, у тому числі, і на заволодіння конфіденційною інформацією про громадян України. Ми свідомо прибрали адреси розташування наших територіальних підрозділів - це вимушений захід в інтересах національної безпеки".