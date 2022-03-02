Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог здається, росіяни виходять на протести, роспропаганда дає тріщини – Резніков

Ірина БалачукСереда, 2 березня 2022, 11:38
Олексій Резніков. Фото з Facebook

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на 7-му добу російської війни в України окупантам все важче втримати боєздатність своїх підрозділів – їхні солдати здаються в полон і відмовляються йти в наступ, а тотальна брехня російської пропаганди уже дає тріщини, бо люди почали виходити на протест.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова Резнікова: "147 годин оборони. Характер подій змінюється. Російські окупанти намагаються хоч якось втримати боєздатність своїх підрозділів. Але вдається все гірше й гірше.

Про це свідчать неодноразові факти здачі у полон груп російських солдат з офіцерами. А також відмов продовжувати наступ.

У Росії родичі полонених і загиблих починають виходити на акції протесту. Тотальна брехня російської пропаганди дає тріщини".

Деталі: Міністр оборони підкреслив, що ворог боїться прямого контакту з українськими захисниками, тому почав дистанційно обстрілювати мирні міста.

Пряма мова Резнікова: "Ворог підло обстріляв мирний Житомир. Це від переляку спроба помститися за успішне виконання 95-ю бригадою завдання в ООС. Окупанти цілилися по казармах бригади та по житлових будинках поруч.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Нападами на жінок та дітей наших воїнів Кремль досягне зовсім не того результату, якого прагне".

Деталі: За словами міністра, наразі від російського терору найбільше потерпають Харків, Маріуполь та Херсон.

Але українські громадяни героїчно чинять опір російським військам, а партнери України продовжують надавати допомогу, тому ми обов’язково переможемо.

Теми: УкраїнавійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК

Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів

Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ

Фото, Відео, ОновленоНа антивоєнних акціях у РФ поліція жорстоко б’є людей: тисячі затриманих

Окупанти обстріляли Краматорськ: є жертви, багато поранених

Путін - Ердогану: Зупиню війська, лише коли Україна здасться

Усі новини...
Україна
Урядова лінія 1545 тепер вирішує гуманітарні питання: працює цілодобово
Переговори України та Росії посунулися в часі – росЗМІ
Обстріл, тихо, бої, ракети, загиблі – області розповіли, як минула ніч
Останні новини
18:14
ВІДЕОВ Україні більше 2 тисяч іноземних студентів страждають через Росію – Верещук
18:09
РФ готує обстріли мирних російських міст, аби звинуватити Україну – РНБОУ
18:01
Україна просить Радбез ООН про миротворців для об'єктів критичної інфраструктури
17:56
Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК
17:52
Nvidia припиняє продаж усіх продуктів до Росії
17:36
Зеленський затвердив склад делегації для участі у справі суду ООН про геноцид РФ
17:31
Ірпінь вимушено відключили від газопостачання
17:27
Російські окупанти стріляли по мітингарях у Новій Каховці, 5 поранили – очевидці
17:25
"Борються за свій народ проти жорстокої тиранії": Стінг підтримав Україну
17:13
Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів
Усі новини...