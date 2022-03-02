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Ворог здається, росіяни виходять на протести, роспропаганда дає тріщини – Резніков

Ірина БалачукСереда, 2 березня 2022, 10:38
Ворог здається, росіяни виходять на протести, роспропаганда дає тріщини – Резніков
Олексій Резніков. Фото з Facebook

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на 7-му добу російської війни в України окупантам все важче втримати боєздатність своїх підрозділів – їхні солдати здаються в полон і відмовляються йти в наступ, а тотальна брехня російської пропаганди уже дає тріщини, бо люди почали виходити на протест.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова Резнікова: "147 годин оборони. Характер подій змінюється. Російські окупанти намагаються хоч якось втримати боєздатність своїх підрозділів. Але вдається все гірше й гірше.

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Про це свідчать неодноразові факти здачі у полон груп російських солдат з офіцерами. А також відмов продовжувати наступ.

У Росії родичі полонених і загиблих починають виходити на акції протесту. Тотальна брехня російської пропаганди дає тріщини".

Деталі: Міністр оборони підкреслив, що ворог боїться прямого контакту з українськими захисниками, тому почав дистанційно обстрілювати мирні міста.

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Пряма мова Резнікова: "Ворог підло обстріляв мирний Житомир. Це від переляку спроба помститися за успішне виконання 95-ю бригадою завдання в ООС. Окупанти цілилися по казармах бригади та по житлових будинках поруч.

Нападами на жінок та дітей наших воїнів Кремль досягне зовсім не того результату, якого прагне".

Деталі: За словами міністра, наразі від російського терору найбільше потерпають Харків, Маріуполь та Херсон.

Але українські громадяни героїчно чинять опір російським військам, а партнери України продовжують надавати допомогу, тому ми обов’язково переможемо.

Теми: УкраїнавійнаРосія
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