Гуманітарну допомогу надіслали у Бучу з Києва

Київ відправив гуманітарну допомогу в місто Буча, яке обороняється від російських військ на підступах до Києва.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Мешканцям Бучі, яке руйнує і знищує ворог, відправили медикаменти, перев'язні матеріали, засоби гігієни та дитяче харчування.

Реклама:

Я дякую організації "Червоний хрест", яка доставила необхідну допомогу, що направив Київ.

І підкреслю:

Я пишаюся бути українцем! Такої згуртованості, патріотизму і відваги, яку сьогодні демонструють українці, я не бачив в жодній з країн, де я був.

ВІДЕО ДНЯ

Як тримаються Харків, Маріуполь, Херсон та багато інших міст та селищ України, які ворог намагається знищити вогнем і танками! Ви – герої!".