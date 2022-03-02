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Гуманітарну допомогу надіслали у Бучу з Києва

Роман ПетренкоСереда, 2 березня 2022, 11:43
ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Київ відправив гуманітарну допомогу в місто Буча, яке обороняється від російських військ на підступах до Києва.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Мешканцям Бучі, яке руйнує і знищує ворог, відправили медикаменти, перев'язні матеріали, засоби гігієни та дитяче харчування.

Я дякую організації "Червоний хрест", яка доставила необхідну допомогу, що направив Київ.

І підкреслю:

Я пишаюся бути українцем! Такої згуртованості, патріотизму і відваги, яку сьогодні демонструють українці, я не бачив в жодній з країн, де я був. 

Як тримаються Харків, Маріуполь, Херсон та багато інших міст та селищ України, які ворог намагається знищити вогнем і танками! Ви – герої!".

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Теми: КиївВіталій Кличковійна
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