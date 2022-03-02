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Навальний закликав росіян виходити на вулиці та боротися проти війни

Олена РощінаСереда, 2 березня 2022, 11:55
Олексій Навальний, фото з Instagram

Російський опозиціонер Олексій Навальний закликав росіян не мовчати та виходити на протести, відкрито боротися проти війни, яку Росія веде проти України.

Джерело: Навальний у Instagram

Пряма мова: "Ми Росія – хочемо бути нацією миру. На жаль, мало хто назве нас такими зараз. Але давайте хоча б не станемо нацією зляканих мовчунів. Боягузів, які вдають, що не помічають агресивної війни, розв'язаної нашим явно божевільним царьком проти України.

Я не можу, не бажаю і не мовчатиму, дивлячись, як псевдоісторична маячня про події 100-річної давності стала приводом для того, щоб росіяни вбивали українців, а ті, захищаючись, вбивали росіян".

Деталі: Навальний зазначив, що в двадцяті роки 21 сторіччя "ми дивимося новини про людей, що горять у танках і розбомблених будинках, дивимося по телевізору справжнісінькі погрози почати ядерну війну".

Він додав, що головна фраза його радянського дитинства – "боротьба за мир".

Пряма мова: "Я закликаю всіх виходити на вулиці та боротися за мир.

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Путін – це не Росія. І якщо є щось у Росії зараз, чим можна пишатися найбільше, то це ті 6835 осіб, які були затримані, бо – без жодного заклику – вийшли на вулиці з плакатами "ні війні".

Кажуть, не може закликати на мітинг той, хто не піде на нього і не ризикує бути заарештованим. Я вже у в'язниці, тож мені, здається, можна.

Чекати не можна жодного дня. Де б ви не були. У Росії, Білорусі чи по інший бік планети. Виходьте на головну площу вашого міста кожен будній день о 19:00 та о 14:00 у вихідні та свята.

Якщо можете робити ходу – робіть у вихідні. Так, першого дня може вийти мало народу. А на другий – ще менше. Але ми повинні, зціпивши зуби та подолавши страх, виходити та вимагати припинення війни".

Деталі: На думку Навального, "кожного заарештованого мають змінити двоє нових", і якщо для припинення війни потрібно забити собою в'язниці та автозаки – "ми заб'ємо собою в'язниці та автозаки".

"Все має ціну, і зараз, навесні 2022 року, цю ціну маємо платити ми. Більше нема кому. Давайте не бути проти війни. Давайте боротись проти війни", – заявив Навальний.

Нагадаємо: Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну тиждень тому, у ніч на 24 лютого.

Теми: НавальнийРосіявійна
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