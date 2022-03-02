Навальний закликав росіян виходити на вулиці та боротися проти війни

Російський опозиціонер Олексій Навальний закликав росіян не мовчати та виходити на протести, відкрито боротися проти війни, яку Росія веде проти України.

Джерело: Навальний у Instagram

Пряма мова: "Ми Росія – хочемо бути нацією миру. На жаль, мало хто назве нас такими зараз. Але давайте хоча б не станемо нацією зляканих мовчунів. Боягузів, які вдають, що не помічають агресивної війни, розв'язаної нашим явно божевільним царьком проти України.

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Я не можу, не бажаю і не мовчатиму, дивлячись, як псевдоісторична маячня про події 100-річної давності стала приводом для того, щоб росіяни вбивали українців, а ті, захищаючись, вбивали росіян".

Деталі: Навальний зазначив, що в двадцяті роки 21 сторіччя "ми дивимося новини про людей, що горять у танках і розбомблених будинках, дивимося по телевізору справжнісінькі погрози почати ядерну війну".

Він додав, що головна фраза його радянського дитинства – "боротьба за мир".

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Пряма мова: "Я закликаю всіх виходити на вулиці та боротися за мир.

Путін – це не Росія. І якщо є щось у Росії зараз, чим можна пишатися найбільше, то це ті 6835 осіб, які були затримані, бо – без жодного заклику – вийшли на вулиці з плакатами "ні війні".

Кажуть, не може закликати на мітинг той, хто не піде на нього і не ризикує бути заарештованим. Я вже у в'язниці, тож мені, здається, можна.

Чекати не можна жодного дня. Де б ви не були. У Росії, Білорусі чи по інший бік планети. Виходьте на головну площу вашого міста кожен будній день о 19:00 та о 14:00 у вихідні та свята.

Якщо можете робити ходу – робіть у вихідні. Так, першого дня може вийти мало народу. А на другий – ще менше. Але ми повинні, зціпивши зуби та подолавши страх, виходити та вимагати припинення війни".

Деталі: На думку Навального, "кожного заарештованого мають змінити двоє нових", і якщо для припинення війни потрібно забити собою в'язниці та автозаки – "ми заб'ємо собою в'язниці та автозаки".

"Все має ціну, і зараз, навесні 2022 року, цю ціну маємо платити ми. Більше нема кому. Давайте не бути проти війни. Давайте боротись проти війни", – заявив Навальний.

Нагадаємо: Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну тиждень тому, у ніч на 24 лютого.