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Київщина: окупанти не дають "зелений коридор" і не пускають допомогу

Валентина РоманенкоСереда, 2 березня 2022, 10:58
Київщина: окупанти не дають зелений коридор і не пускають допомогу
зруйнована Бородянка. фото з Facebook

На Київщині російські окупанти не дають "зелений коридор" для цивільного населення і не пускають волонтерську допомогу.

Джерело: голова Київської ОДА Олексій Кулеба

Пряма мова: "Сьомий день повномасштабної війни в Україні. Вночі бомбили місто Біла Церква та смт Бородянка.

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Зранку йдуть обстріли міст Ірпінь та Гостомель. Зруйнована велика кількість будівель. Пошкоджена інфраструктура.

Наші військові та тероборона дають відсіч.

Складна ситуація в напрямках смт Бородянка, Житомирської траси та селища Димер.

Окупанти не дають ані "зелений коридор", ані можливість проїхати волонтерам для допомоги цивільному населенню".

Деталі: Кулеба запевнив, що місцева влада робить усе можливе, аби якнайшвидше допомогти мирному населенню.

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Теми: війнаКиївська область
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