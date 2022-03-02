Київщина: окупанти не дають "зелений коридор" і не пускають допомогу
Середа, 2 березня 2022, 11:58
На Київщині російські окупанти не дають "зелений коридор" для цивільного населення і не пускають волонтерську допомогу.
Джерело: голова Київської ОДА Олексій Кулеба
Пряма мова: "Сьомий день повномасштабної війни в Україні. Вночі бомбили місто Біла Церква та смт Бородянка.
Зранку йдуть обстріли міст Ірпінь та Гостомель. Зруйнована велика кількість будівель. Пошкоджена інфраструктура.
Наші військові та тероборона дають відсіч.
Складна ситуація в напрямках смт Бородянка, Житомирської траси та селища Димер.
Окупанти не дають ані "зелений коридор", ані можливість проїхати волонтерам для допомоги цивільному населенню".
Деталі: Кулеба запевнив, що місцева влада робить усе можливе, аби якнайшвидше допомогти мирному населенню.