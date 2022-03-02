Київщина: окупанти не дають "зелений коридор" і не пускають допомогу

На Київщині російські окупанти не дають "зелений коридор" для цивільного населення і не пускають волонтерську допомогу.

Джерело: голова Київської ОДА Олексій Кулеба

Пряма мова: "Сьомий день повномасштабної війни в Україні. Вночі бомбили місто Біла Церква та смт Бородянка.

Зранку йдуть обстріли міст Ірпінь та Гостомель. Зруйнована велика кількість будівель. Пошкоджена інфраструктура.



Наші військові та тероборона дають відсіч.



Складна ситуація в напрямках смт Бородянка, Житомирської траси та селища Димер.

Окупанти не дають ані "зелений коридор", ані можливість проїхати волонтерам для допомоги цивільному населенню".



Деталі: Кулеба запевнив, що місцева влада робить усе можливе, аби якнайшвидше допомогти мирному населенню.