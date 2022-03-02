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Наразі невідомо, коли будуть нові переговори з РФ - Кулеба

Середа, 2 березня 2022, 11:12

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що наразі невідомо, коли відбудуться нові переговори з РФ.

Про це Кулеба сказав на брифінгу в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Зараз ми готові до переговорів, але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли відбудуться нові переговори - наразі не відомо", - сказав Кулеба.

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Він додав, що вимоги росіян залишаються незмінними. Це ті вимоги,  які озвучив Путін у своєму зверненні перед початком війни.

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