Труханов: Ми захищатимемо Одесу, боротимемося за кожен будинок

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що одесити до останньої хвилини не хотіли вірити, що буде війна, але готові захищати свої сім'ї.

Джерело: Думська з посиланням на інтерв'ю Труханова американським Vice news

Пряма мова Труханова: "Ми готові захищати Одесу. Ми не дозволимо нікому захоплювати нас! Ми не кликали сюди збройні сили РФ і не чекали на них. Ми розцінюємо це як віроломний напад на наше місто".

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Деталі: За словами Труханова, одесити "захищатимуть місто, оборонятимуть його на кожному кварталі і боротимуться за кожний будинок".