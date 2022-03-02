Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Труханов: Ми захищатимемо Одесу, боротимемося за кожен будинок

Ірина БалачукСереда, 2 березня 2022, 11:14
Труханов: Ми захищатимемо Одесу, боротимемося за кожен будинок
Геннадій Труханов. Фото з Facebook

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що одесити до останньої хвилини не хотіли вірити, що буде війна, але готові захищати свої сім'ї.

Джерело: Думська з посиланням на інтерв'ю Труханова американським Vice news

Пряма мова Труханова: "Ми готові захищати Одесу. Ми не дозволимо нікому захоплювати нас! Ми не кликали сюди збройні сили РФ і не чекали на них. Ми розцінюємо це як віроломний напад на наше місто".

Реклама:

Деталі: За словами Труханова, одесити "захищатимуть місто, оборонятимуть його на кожному кварталі і боротимуться за кожний будинок".

Теми: УкраїнавійнаОдесаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Україна
У Пентагоні назвали сайти, які створили росіяни для збору даних про військових ЗСУ
Перші 10 танків Abrams Україна отримає у вересні – Politico
Тема війни в Україні відійшла на задній план у німців – опитування
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: