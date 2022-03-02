Труханов: Ми захищатимемо Одесу, боротимемося за кожен будинок
Середа, 2 березня 2022, 12:14
Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що одесити до останньої хвилини не хотіли вірити, що буде війна, але готові захищати свої сім'ї.
Джерело: Думська з посиланням на інтерв'ю Труханова американським Vice news
Пряма мова Труханова: "Ми готові захищати Одесу. Ми не дозволимо нікому захоплювати нас! Ми не кликали сюди збройні сили РФ і не чекали на них. Ми розцінюємо це як віроломний напад на наше місто".
Деталі: За словами Труханова, одесити "захищатимуть місто, оборонятимуть його на кожному кварталі і боротимуться за кожний будинок".
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