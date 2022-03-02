Путін знає про втрати РФ на війні, але Кремль не може назвати кількість убитих

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін отримує інформацію про російські втрати на війні проти України, але Кремль не може повідомити про кількість втрат.

Джерело: підконтрольне Кремлю "РІА новости"

Деталі: Пєсков заявив, що Путін отримує інформацію про російські втрати під час війни проти України, але у Кремлі не можуть повідомити про втрати: "Це виключно прерогатива міністерства оборони".

Пєсков також не став відповідати на запитання, чи є у Кремля дані про кількість жертв серед мирного населення: "Це потрібно питати у військових".

Водночас, українські оборонці повідомляють, що за 6 днів війни росіяни втратили в Україні майже 6 тисяч людей та тисячі одиниць техніки.

Крім того, він заявив, що ввечері 2 березня російська делегація чекатиме переговорників з Києва на переговорах, однак він не назвав місця переговорів.

Пряма мова: "Сьогодні у другій половині дня ближче до вечора наша делегація на місці чекатиме українських переговорників. Наша делегація сьогодні ввечері буде готова продовжити розмову".

Також Пєсков у черговий раз заявив, що Україну треба "рятувати" від неонацистів.

Пряма мова: "Ви знаєте, що там діє величезна кількість військових з'єднань націоналістичного характеру: бандерівці, просто націоналісти, батальйони і так далі. Звичайно, потрібно їх позбутися... Вони справжні неонацисти. Це ті самі люди, які в 2014 році - вісім років тому почали просто вбивати своїх людей, які почали обстрілювати, застрелювати, катувати людей на південному сході України…

Коли почалася війна, коли почалися військові злочини, тоді, на жаль, такого єднання Заходу ми не бачили, та й ніхто не бачив. Та й чомусь не спадало на думку депутатам Європарламенту вставати на знак протесту проти вбивств цих людей на південному сході країни. Ну, на жаль, хтось має покарати цих людей".

Чому це важливо: Після вторгнення РФ до України усі українці об'єдналися проти окупантів. Волонтери допомагають українській армії та один одному. Російському вторгненню протистоїть не лише армія, а й увесь народ України.

Війна проти РФ перетворилася на народну. Дії Росії називають геноцидом проти українського народу.