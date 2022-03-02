Від російських бомб у метро Києва наразі укриваються 15 тисяч людей

Наразі в столичному метро укриваються 15 тисяч людей інфраструктура розрахована до 100 000.

Джерело: начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський, якого цитує речниця метро

Пряма мова: "Метрополітен працює як транспорт і як укриття з першого дня війни. На станціях є вода, санвузли, проводиться постачання їжі та по можливості ліків.

Багатьом людям уже нема куди повертатися. Кілька метрів на підлозі і плед - стали їх єдиним домом. Це тисячі і тисячі людей. Це не перебільшення...зараз у нас укривається до 15 000 киян. Інфраструктура розрахована до 100 000 людей.

Наш колектив виснажений, однак ми робимо все можливе для порятунку життя невинного цивільного населення".

Деталі: Метрополітенівці нагадують: у денний час інфраструктура працює як транспорт. На час комендантської години станції функціонують тільки як укриття.

Керівник підприємства закликав людей брати з собою теплі речі, їжу та підтримувати тих, хто поряд, особливо жінок з малими дітьми та літніх людей.