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Від російських бомб у метро Києва наразі укриваються 15 тисяч людей

Валентина РоманенкоСереда, 2 березня 2022, 11:49
Від російських бомб у метро Києва наразі укриваються 15 тисяч людей

Наразі в столичному метро укриваються 15 тисяч людей інфраструктура розрахована до 100 000.

Джерело: начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський, якого цитує речниця метро

Пряма мова: "Метрополітен працює як транспорт і як укриття з першого дня війни. На станціях є вода, санвузли, проводиться постачання їжі та по можливості ліків.

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Багатьом людям уже нема куди повертатися. Кілька метрів на підлозі і плед - стали їх єдиним домом. Це тисячі і тисячі людей. Це не перебільшення...зараз у нас укривається до 15 000 киян. Інфраструктура розрахована до 100 000 людей.

Наш колектив виснажений, однак ми робимо все можливе для порятунку життя невинного цивільного населення".

Деталі: Метрополітенівці нагадують: у денний час інфраструктура працює як транспорт. На час комендантської години станції функціонують тільки як укриття.

ВІДЕО ДНЯ

Керівник підприємства закликав людей брати з собою теплі речі, їжу та підтримувати тих, хто поряд, особливо жінок з малими дітьми та літніх людей.

Теми: війнаКиївметро
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