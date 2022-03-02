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Посли ЄС схвалили нові санкції проти Білорусі за її роль у війні в Україні

"Європейська правда"Середа, 2 березня 2022, 13:07

Посли Європейського Союзу схвалили нові санкції проти Білорусі за її допоміжну роль у вторгненні Росії в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Дипломати ЄС схвалили нові санкції проти білорусів, які відіграють роль у нападах на Україну" -, повідомило у Twitter французьке головування в Раді ЄС.

Санкції також вплинуть на "деякі сектори економіки, зокрема на деревообробку, сталь і калій", йдеться у повідомленні.

Цього тижня представник ЄС заявив, що однією з цілей нових санкцій проти Мінська є припинення експорту будь-яких інших білоруських товарів до ЄС, крім тих, які вже підпадали під санкції, які ЄС раніше ввів після того, як Лукашенко придушив протести  після виборів у серпні 2020 року.

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Теми: БілорусьУкраїнасанкціївійна
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