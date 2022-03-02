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Глава Сумщини домовився з росіянами: вони не вводять війська, українці не стріляють

Роман ПетренкоСереда, 2 березня 2022, 12:53
Глава Сумщини домовився з росіянами: вони не вводять війська, українці не стріляють
ДМИТРО ЖИВИЦЬКИЙ, FACEBOOK

Керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький про перемовини з росіянами в Конотопі, згідно з якими війська РФ обіцяють не вводити війська в регіон.

Джерело: Живицький у Telegram           

Пряма мова Живицького: "Розмова з росіянами в Конотопі уповноваженого мною від військової адміністрації тривала близько 12 хвилин. Я був на гучному зв’язку під час перемовин.

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Домовленість наступна: Ні про яку зміну влади мова не може йти. Вони зацікавлені в правопорядку. Введення військ не буде. Прапор український − на місці.

Є домовленість, що ми по них не будемо стріляти і не буде взаємних провокацій. Вони залишаються стояти на своїх позиціях. Буде забезпечено безперешкодний проїзд комунального транспорту і служб, автомобілів швидкої, з продуктами, гуманітарних вантажів".

Деталі: Живицький пообіцяв, що вглиб Конотопу вставлять додаткові блокпости.

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На відео мер Конотопа радиться з жителями, чи будуть вони воювати. Він наголошує, що на них "наведена артилерія".

Теми: Сумська областьРосіявійна
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