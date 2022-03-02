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"Вони розбудили козацький драйв": ворог деморалізований і тікає під Блорусь чи РФ – Арестович

Мазуренко Альона Середа, 2 березня 2022, 14:07
ОЛЕКСІЙ АРЕСТОВИЧ, ФОТО ОП

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що противник деморалізований і масово кидає зброю, активніше воюють лише підлеглі вищого керівництва РФ.

Джерело: брифінг Арестовича, Генштаб

Пряма мова: "Наступив психологічний перелом на полі бою. Тобто всі знають, що противник масово кидає свою зброю і техніку, здається в полон або пересувається в бік білоруського чи російського кордону.

Єдиний, хто чинить спротив, це організовані маси противника, які керуються вищим керівництвом військ, тобто російськими генералами, і які ще не потрапили під нищівний вогонь нашої авіації, артилерії та наземних військ".

Деталі: Також Арестович повідомив, що росіяни кидають у бій навіть курсантів військових училищ: "Вся могутня російська армія уже не може впоратися з українським народом та ЗСУ".

Він додав, що зазвичай курсантів не чіпають до останнього моменту.

За його словами, немає доказів того, що Білорусь також воює проти України, є якісь сигнали, але офіційних даних немає.

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Крім того, Арестович розповів, що у противника закінчилися крилаті ракети типу Калібр і вони почали наносити удари з "Іскандерів". Повітряні удари вороги наносять вночі, бо бояться української авіації, а ніч їх прикриває.

У Генштабі додали, що ЗСУ починають перехоплювати ініціативу в окупантів.

Дослівно: "Ворог намагається втримати боєздатність своїх підрозділів розуміючи, що "легкої прогулянки" не вийшло.

Він намагається уникати прямих зіткнень не тільки з українським військом але й цивільними мешканцями, які блокують рух його колон. На території України перестає діяти російська пропаганда і "освободітєлі" усвідомлюють, що їх тут ніхто не чекав".

Відзначається, що ворог деморалізований та продовжує нести втрати в особовому складі та техніці.

Теми: війнаРосіяУкраїна
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