Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Від початку повномасштабної війни загинули 2000 мирних українців

Валентина РоманенкоСереда, 2 березня 2022, 14:37

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ та агресії з території Білорусі в Україні загинули вже понад 2000 мирних громадян.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Друг пізнається в біді. Вже понад 160 годин Україна і весь український народ тримає оборону від підступного і цинічного нападу Росії та Білорусі, а кожна година, це втрачені життя наших дітей, жінок та захисників.

Впродовж семи днів війни Росія знищила сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків.

За цей час вже загинуло понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників".

Деталі: Зазначається, що зараз основні зусилля Державної служби з надзвичайних ситуацій України направлено на порятунок людей.

Їм вдалося зберегти життя більш ніж 150 осіб, ліквідувати понад 400 пожеж, які виникали після ворожих обстрілів, евакуювати понад 500 людей. Піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

На жаль, при виконанні завдань загинуло 10 рятувальників та 13 отримали травми.

Рятувальники вказують, що в цей складний час для України руку допомоги надає сусідня держава-побратим Польща.

На сьогодні завершується процес передачі для ДСНС України семи одиниць сучасної пожежно-рятувальної техніки.

Теми: війна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК

Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів

Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ

Фото, Відео, ОновленоНа антивоєнних акціях у РФ поліція жорстоко б’є людей: тисячі затриманих

Окупанти обстріляли Краматорськ: є жертви, багато поранених

Путін - Ердогану: Зупиню війська, лише коли Україна здасться

Усі новини...
війна
До 15 років у колонії: окупанти хочуть садити за нібито "фейки" про дії армії РФ
Військовим РФ дали їжі на 3 дні перед наступом на Україну: СБУ публікує відео з полоненим
Війна: на кримському напрямку РФ використовує мобілізованих з окупованого Донбасу
Останні новини
18:14
ВІДЕОВ Україні більше 2 тисяч іноземних студентів страждають через Росію – Верещук
18:09
РФ готує обстріли мирних російських міст, аби звинуватити Україну – РНБОУ
18:01
Україна просить Радбез ООН про миротворців для об'єктів критичної інфраструктури
17:56
Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК
17:52
Nvidia припиняє продаж усіх продуктів до Росії
17:36
Зеленський затвердив склад делегації для участі у справі суду ООН про геноцид РФ
17:31
Ірпінь вимушено відключили від газопостачання
17:27
Російські окупанти стріляли по мітингарях у Новій Каховці, 5 поранили – очевидці
17:25
"Борються за свій народ проти жорстокої тиранії": Стінг підтримав Україну
17:13
Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів
Усі новини...