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Від початку повномасштабної війни загинули 2000 мирних українців

Валентина РоманенкоСереда, 2 березня 2022, 13:37

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ та агресії з території Білорусі в Україні загинули вже понад 2000 мирних громадян.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Друг пізнається в біді. Вже понад 160 годин Україна і весь український народ тримає оборону від підступного і цинічного нападу Росії та Білорусі, а кожна година, це втрачені життя наших дітей, жінок та захисників.

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Впродовж семи днів війни Росія знищила сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків.

За цей час вже загинуло понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників".

Деталі: Зазначається, що зараз основні зусилля Державної служби з надзвичайних ситуацій України направлено на порятунок людей.

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Їм вдалося зберегти життя більш ніж 150 осіб, ліквідувати понад 400 пожеж, які виникали після ворожих обстрілів, евакуювати понад 500 людей. Піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів.

На жаль, при виконанні завдань загинуло 10 рятувальників та 13 отримали травми.

Рятувальники вказують, що в цей складний час для України руку допомоги надає сусідня держава-побратим Польща.

На сьогодні завершується процес передачі для ДСНС України семи одиниць сучасної пожежно-рятувальної техніки.

Теми: війна
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