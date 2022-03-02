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Окупанти розбомбили пивзавод на Луганщині, загинула людина – ОДА

Роман ПетренкоСереда, 2 березня 2022, 14:12
Окупанти розбомбили пивзавод на Луганщині, загинула людина – ОДА
гайдай, фейсбук

Російські загарбники обстріляли Лисичанський пивний завод, загинув цивільний.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: Російські окупанти обстріляли "ну дуже стратегічний" об‘єкт - Лисичанський пивний завод.

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Одна цивільна людина загинула.

Гатять без розбору, куди влучать, страждають мирні.

Деталі: Зазначається, що зараз на заводі розбирають  завали.

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Теми: Луганська областьРосіявійна
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