Окупанти розбомбили пивзавод на Луганщині, загинула людина – ОДА
Середа, 2 березня 2022, 15:12
Російські загарбники обстріляли Лисичанський пивний завод, загинув цивільний.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай
Пряма мова Гайдая: Російські окупанти обстріляли "ну дуже стратегічний" об‘єкт - Лисичанський пивний завод.
Одна цивільна людина загинула.
Гатять без розбору, куди влучать, страждають мирні.
Деталі: Зазначається, що зараз на заводі розбирають завали.
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