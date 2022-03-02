Українська ППО знищила два російські винищувачі Су-35С - Генштаб

Українська протиповітряна оборона знищила два російські винищувачі СУ-35с.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що вночі 1 березня на Київщині зав’язався запеклий повітряний бій між парою винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України та парою російських Су-35С.

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В результаті повітряного бою обидва літаки окупантів були знищені.

Разом із ракетами класу "повітря-повітря" із МіГ-29 по окупантах відпрацювали й зенітні керовані ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр".

На жаль, в результаті цього бою Повітряні Сили втратили один МіГ-29. Пілота шукають.

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Дослівно: "Поки що ворог переважає у кількості та якості авіатехніки та озброєння, але не майстерності. Повітряні Сили роблять усе можливе, аби очистити українське небо від ворожої присутності".