Президент Казахстану поговорив із Путіним: просить про компроміс з Україною

Глава Казахстану Касим-Жомарта Токаєва провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: сайт президента Казахстану

Дослівно: "Глави держав обговорили актуальні питання, що стосуються економічного становища двох країн та двостороннього співробітництва у торговельно-економічній сфері.

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Під час обговорення ситуації навколо України Касим-Жомарт Токаєв наголосив на винятковій важливості досягнення компромісних угод у ході переговорів".

Деталі: У той же час екс-глава Комітету нацбезпеки Казахстану Альнур Мусаєв повідомив, що Таджикистан і Киргизстан здали позиції під тиском Путіна і нададуть йому допомогу у війні проти України.

Мусаєв повідомив, що на конфідеційному рівні Таджикистан і Киргизстан висловили готовність надати РФ військову допомогу: "Військова техніка, боєприпаси, а також частково російський контингент із цих Центрально-азіатських республік вивозиться до РФ для застосування його на війні".

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З боку Росії також чиниться безпрецедентний тиск на Казахстан із вимогою стати на її бік у війні проти України.

За останніми заявами Токаєва, зазначив Мусаєв, помітно, що влада Казахстану також готова в режимі таємності надати допомогу Росії.