Військовим РФ дали їжі на 3 дні перед наступом на Україну: СБУ публікує відео з полоненим

Російським військовим дали їжі на три дні перед вторгненням в Україну, у них забрали телефони й документи, повідомляє Служба безпеки України, викладаючи відео полоненого російського військового.

Джерело: СБУ в Telegram

Дослівно: "Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас провізії він роздав своїм солдатам, коли відправив воювати на нашу землю.

За наказом вищого керівництва РФ у загарбників забрали телефони та документи, видали їжі та води на три дні і відправили воювати з Україною".

Деталі: Про такі обставини наступу РФ, що почався 24 лютого, розповів на допиті ворожий окупант.

Батьки росіянина не знають, де він, та й сам чоловік нібито не знав, що війська РФ ідуть на Україну.

СБУ наголошує, що "кремлівський план бліцкригу уже провалився".

Нагадаємо: Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну тиждень тому, у ніч на 24 лютого.