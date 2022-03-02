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Військовим РФ дали їжі на 3 дні перед наступом на Україну: СБУ публікує відео з полоненим

Олена РощінаСереда, 2 березня 2022, 15:46
Полонений російський військовий

Російським військовим дали їжі на три дні перед вторгненням в Україну, у них забрали телефони й документи, повідомляє Служба безпеки України, викладаючи відео полоненого російського військового. 

Джерело: СБУ в Telegram

Дослівно: "Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас провізії він роздав своїм солдатам, коли відправив воювати на нашу землю. 

За наказом вищого керівництва РФ у загарбників забрали телефони та документи, видали їжі та води на три дні і відправили воювати з Україною". 

Деталі: Про такі обставини наступу РФ, що почався 24 лютого, розповів на допиті ворожий окупант. 

Батьки росіянина не знають, де він, та й сам чоловік нібито не знав, що війська РФ ідуть на Україну. 

СБУ наголошує, що "кремлівський план бліцкригу уже провалився".

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Нагадаємо: Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну тиждень тому, у ніч на 24 лютого.

Теми: СБУвійнаРосія
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