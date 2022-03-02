До 15 років у колонії: окупанти хочуть садити за нібито "фейки" про дії армії РФ

У Держдуму РФ внесли поправки про покарання до 15 років в'язниці за поширення нібито "фейків" про дії російських збройних сил.

Джерело: підконтрольне Кремлю видання "КоммерсантЪ" та "РІА Новини"

Деталі: Голова думського комітету з безпеки Василь Піскарьов заявив, що поправки вже "були підписані", щоб пошвидше розглянути їх на сесії Держдуми РФ.

Реклама:

У РФ сподіваються, що законопроєкт внесуть у найближчий час.

Піскарьов напередодні говорив, що відповідальність за фейки пропонується запровадити на тлі війни Росії проти України.

Поправки передбачають:

ВІДЕО ДНЯ