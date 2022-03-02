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До 15 років у колонії: окупанти хочуть садити за нібито "фейки" про дії армії РФ

Альона Мазуренко Середа, 2 березня 2022, 15:27
До 15 років у колонії: окупанти хочуть садити за нібито фейки про дії армії РФ

У Держдуму РФ внесли поправки про покарання до 15 років в'язниці за поширення нібито "фейків" про дії російських збройних сил.

Джерело: підконтрольне Кремлю видання "КоммерсантЪ" та "РІА Новини"

Деталі: Голова думського комітету з безпеки Василь Піскарьов заявив, що поправки вже "були підписані", щоб пошвидше розглянути їх на сесії Держдуми РФ.

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У РФ сподіваються, що законопроєкт внесуть у найближчий час.

Піскарьов напередодні говорив, що відповідальність за фейки пропонується запровадити на тлі війни Росії проти України.

Поправки передбачають:

ВІДЕО ДНЯ
  • за виготовлення фейків та їх поширення – до 3 років позбавлення волі;
  • якщо діяльність здійснюється з використанням службового становища, у групі чи з використанням інтернету – від 5 до 10 років позбавлення волі;
  • якщо розповсюджувач знає, що інформація є хибною, і вона призвела до "суспільно небезпечних наслідків" — до 15 років позбавлення волі.

Теми: Росіяв'язницяарміявійна
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