До 15 років у колонії: окупанти хочуть садити за нібито "фейки" про дії армії РФ
Середа, 2 березня 2022, 16:27
У Держдуму РФ внесли поправки про покарання до 15 років в'язниці за поширення нібито "фейків" про дії російських збройних сил.
Джерело: підконтрольне Кремлю видання "КоммерсантЪ" та "РІА Новини"
Деталі: Голова думського комітету з безпеки Василь Піскарьов заявив, що поправки вже "були підписані", щоб пошвидше розглянути їх на сесії Держдуми РФ.
У РФ сподіваються, що законопроєкт внесуть у найближчий час.
Піскарьов напередодні говорив, що відповідальність за фейки пропонується запровадити на тлі війни Росії проти України.
Поправки передбачають:
- за виготовлення фейків та їх поширення – до 3 років позбавлення волі;
- якщо діяльність здійснюється з використанням службового становища, у групі чи з використанням інтернету – від 5 до 10 років позбавлення волі;
- якщо розповсюджувач знає, що інформація є хибною, і вона призвела до "суспільно небезпечних наслідків" — до 15 років позбавлення волі.
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