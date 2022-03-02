Білоруси блокують рух залізницею, щоб ускладнити переміщення воєнних вантажів 

Білоруси блокують рух білоруською залізницею для того, щоб ускладнити переміщення вантажів воєнного призначення.

Джерело: "Громадське радіо" з посиланням на Белсат TV, Радіо Свобода Білорусь

Деталі: 2 березня у спільноті "Кібер-партизани" повідомили, що о 12 годині знову атакували мережеву інфраструктуру Білоруської залізниці.

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Білоруси блокують рух залізниці для того, щоб ускладнити переміщення вантажів воєнного призначення. Про атаку на мережеву інфраструктуру білоруської залізниці повідомляє Белсат TV. Внаслідок цього на Мінському вокзалі утворилися черги



Фото: Белсат TV pic.twitter.com/pTIc4QLMoM — Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 2, 2022

Внаслідок цього на Мінському вокзалі утворилися черги.