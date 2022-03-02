Білоруси блокують рух залізницею, щоб ускладнити переміщення воєнних вантажів
Середа, 2 березня 2022, 16:25
Білоруси блокують рух білоруською залізницею для того, щоб ускладнити переміщення вантажів воєнного призначення.
Джерело: "Громадське радіо" з посиланням на Белсат TV, Радіо Свобода Білорусь
Деталі: 2 березня у спільноті "Кібер-партизани" повідомили, що о 12 годині знову атакували мережеву інфраструктуру Білоруської залізниці.
Білоруси блокують рух залізниці для того, щоб ускладнити переміщення вантажів воєнного призначення. Про атаку на мережеву інфраструктуру білоруської залізниці повідомляє Белсат TV. Внаслідок цього на Мінському вокзалі утворилися черги— Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 2, 2022
Фото: Белсат TV pic.twitter.com/pTIc4QLMoM
Внаслідок цього на Мінському вокзалі утворилися черги.
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