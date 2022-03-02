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Білоруси блокують рух залізницею, щоб ускладнити переміщення воєнних вантажів 

Олена РощінаСереда, 2 березня 2022, 16:25

Білоруси блокують рух білоруською залізницею для того, щоб ускладнити переміщення вантажів воєнного призначення. 

Джерело: "Громадське радіо" з посиланням на Белсат TV, Радіо Свобода Білорусь 

Деталі: 2 березня у спільноті "Кібер-партизани" повідомили, що о 12 годині знову атакували мережеву інфраструктуру Білоруської залізниці.

Внаслідок цього на Мінському вокзалі утворилися черги.

 

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Теми: Білорусьвійнахакери
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