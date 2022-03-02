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"Орків геть!": Мелітополь вийшов на протест проти російських окупантів. Лунала стрілянина

Валентина РоманенкоСереда, 2 березня 2022, 15:44
Орків геть!: Мелітополь вийшов на протест проти російських окупантів. Лунала стрілянина
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Кілька тисяч людей вийшли на вулиці Мелітополя, Запорізької області, щоб зупинити захоплення міста росіянами.

Джерело: BBC News Ураїна

Деталі: Лікарка з інфекційної лікарні Надія Дребот вела фейсбук стрім з акцій у Мелітополі.

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Чоловіки, жінки, діти з прапорами кричали: "Україна понад усе".

"Я тут заради свого дому", - говорить на протесті один чоловік іншому.

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"Ці орки привезли своїх мародерів. Наші вчителі охороняють школи, щоб їх не розграбували", - повідомила Дребот.

"Ми - без зброї. У нас немає зв'язку, не ходить транспорт. У нас закінчується їжа. Священники їздять по хатах, годують людей", - розповідає лікарка про ситуацію у місті.

Учасники акції протесту співали також український гімн.

На ще одному відео, яке з'явилося в мережі, чути стрілянину. За непідтвердженою офіційною владою інформацією, серед учасників митнгу є поранені.

Нагадаємо: У Мелітополі продовжуються бої між російськими військами та Збройними силами України.

Місцеві мешканці звинувачують окупантів в обстрілах та грабежах магазинів.

Теми: Мелітопольвійна
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