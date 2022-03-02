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Росіяни атакували блокпост у Коростені – 4 загиблих

Роман ПетренкоСереда, 2 березня 2022, 16:09
Росіяни атакували блокпост у Коростені – 4 загиблих
фото з сайту zhitomir.info

Росіяни обстріляли з повітря блокпост у Коростені на Житомирщині, загинуло четверо людей, ще п’ятеро поранені.

Джерело: заступниця мера Коростеня Наталія Чижевська у коментарі "Суспільне.Житомир", Житомир.info з посиланням на міську раду

Деталі: З повітря атакували великий блокпост у Коростені. Чижевська повідомила, що лікарі боряться за життя поранених.

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Внаслідок обстрілу зруйнували телевежу "Коростень-медіа", телетрансляція припинилася.

Мер Коростеня Володимир Москаленко після обстрілу заявив, що загинув військовослужбовець та місцева мешканка.

Пряма мова Москаленка: "Була повітряна атака. У нас там великий блок-пост стоїть, пропуск на 5 направлень. Загинули двоє людей і 5 поранені.

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Там на обороні стоять військові, поліція та тероборона. Загинув один військовий і цивільна жінка, пасажирка автомобіля".

Теми: Житомирщина
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