Жителі Енергодара стали стіною на захист міста
Жителі міста Енергодар у Запорізькій області вийшли на зустріч окупантам із прапорами України та готовністю не пустити ворога в місто.
Джерело: Енергодарський міський голова Дмитро Орлов у Telegram
Пряма мова мера :"Уже втретє Енергодар встає щільною стіною на в’їзді до міста, блокуючи вхід окупантам. Тисячі людей прийшли показати, що іх не потрібно рятувати. Що вони в своїй країні, на своїй землі. Що Енергодар – це Україна!
Результати станом на зараз. Вже вкотре наполегливо рекомендовано непрошеним " гостям" не підходити до міста".
Деталі: Місцеві мешканці сказали, що окупанти хотіли поставити контрольно-пропускний пункт на дорозі між Енергодаром та Дніпровським поворотом, а вони сказали, що крайня точка наближення до міста – верхня дорога Дніпровського повороту.
Згодом люди повернулися по домівках, але готові мобілізуватися знову.
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Водночас, у мережі виклали відео, як люди зустрічали російську військову техніку на шляху до АЕС, співаючи Гімн України, а ворог вдарив по людях.
Мер Енергодара повідомив, що близько 15:30 в с. Водяне неподалік від Енергодара від гранати окупантів постраждали двоє мирних жителів. Стан одного чоловіка дуже важкий, другий отримав поранення середньої важкості. Люди госпіталізовані до лікарні Кам’янки.
В Енергодарі обстрілів не було, постраждалих немає