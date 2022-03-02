Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Жителі Енергодара стали стіною на захист міста

Олена РощінаСереда, 2 березня 2022, 16:15
Жителі Енергодара стали стіною на захист міста
Захисники Енергодара, фото Дмитра Орлова

Жителі міста Енергодар у Запорізькій області вийшли на зустріч окупантам із прапорами України та готовністю не пустити ворога в місто. 

Джерело: Енергодарський міський голова Дмитро Орлов у Telegram

Пряма мова мера :"Уже втретє Енергодар встає щільною стіною на в’їзді до міста, блокуючи вхід окупантам. Тисячі людей прийшли показати, що іх не потрібно рятувати. Що вони в своїй країні, на своїй землі. Що Енергодар – це Україна! 

Реклама:

Результати станом  на зараз. Вже вкотре наполегливо рекомендовано непрошеним " гостям" не підходити до міста".

 
 

Деталі: Місцеві мешканці сказали, що окупанти хотіли поставити контрольно-пропускний пункт на дорозі між Енергодаром та Дніпровським поворотом, а вони сказали, що крайня точка наближення до міста – верхня дорога Дніпровського повороту. 

ВІДЕО ДНЯ

Згодом люди повернулися по домівках, але готові мобілізуватися знову.

Водночас, у мережі виклали відео, як люди зустрічали російську військову техніку на шляху до АЕС, співаючи Гімн України, а ворог вдарив по людях.  

Мер Енергодара повідомив, що близько 15:30 в с. Водяне неподалік від Енергодара від гранати окупантів постраждали двоє мирних жителів. Стан одного чоловіка дуже важкий, другий отримав поранення середньої важкості. Люди госпіталізовані до лікарні Кам’янки.

В Енергодарі обстрілів не було, постраждалих немає

УП, виправлено
Теми: Запорізька областьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Запорізька область
"Владу" окупантів з Токмака перевозять в інше місто – Федоров
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: