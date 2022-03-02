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Жителі Енергодара стали стіною на захист міста

Олена РощінаСереда, 2 березня 2022, 17:15
Захисники Енергодара, фото Дмитра Орлова

Жителі міста Енергодар у Запорізькій області вийшли на зустріч окупантам із прапорами України та готовністю не пустити ворога в місто. 

Джерело: Енергодарський міський голова Дмитро Орлов у Telegram

Пряма мова мера :"Уже втретє Енергодар встає щільною стіною на в’їзді до міста, блокуючи вхід окупантам. Тисячі людей прийшли показати, що іх не потрібно рятувати. Що вони в своїй країні, на своїй землі. Що Енергодар – це Україна! 

Результати станом  на зараз. Вже вкотре наполегливо рекомендовано непрошеним " гостям" не підходити до міста".

 
 

Деталі: Місцеві мешканці сказали, що окупанти хотіли поставити контрольно-пропускний пункт на дорозі між Енергодаром та Дніпровським поворотом, а вони сказали, що крайня точка наближення до міста – верхня дорога Дніпровського повороту. 

Згодом люди повернулися по домівках, але готові мобілізуватися знову.

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Водночас, у мережі виклали відео, як люди зустрічали російську військову техніку на шляху до АЕС, співаючи Гімн України, а ворог вдарив по людях.  

Мер Енергодара повідомив, що близько 15:30 в с. Водяне неподалік від Енергодара від гранати окупантів постраждали двоє мирних жителів. Стан одного чоловіка дуже важкий, другий отримав поранення середньої важкості. Люди госпіталізовані до лікарні Кам’янки.

В Енергодарі обстрілів не було, постраждалих немає

УП, виправлено
Теми: Запорізька областьвійнаРосія
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