Футболіст Ракицький залишив російський "Зеніт"

Колишній захисник збірної Ярослав Ракицький залишив російський "Зеніт" через тиждень після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Джерело: сайт "Зеніту"

Деталі: Клуб повідомляє, що Ракицький назвав причиною "важкої сімейної ситуації" і попросив про дострокове розірвання контракту. У відповідь росіяни побажали "добробуту рідним та близьким Ярослава".

"Зеніт" подякував гравцю за "професійне та пристрасне ставлення до гри".

Довідка: Ракицький за російський клуб провів 108 матчів, забив 7 м'ячів.

Нагадаємо: В січні 2019 на 5 році російської агресії Ракицький перейшов у російський чемпіонат і став гравцем "Зеніту". Відтоді його не викликали у збірну.