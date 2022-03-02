Футболіст Ракицький залишив російський "Зеніт"
Середа, 2 березня 2022, 17:51
Колишній захисник збірної Ярослав Ракицький залишив російський "Зеніт" через тиждень після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Джерело: сайт "Зеніту"
Деталі: Клуб повідомляє, що Ракицький назвав причиною "важкої сімейної ситуації" і попросив про дострокове розірвання контракту. У відповідь росіяни побажали "добробуту рідним та близьким Ярослава".
"Зеніт" подякував гравцю за "професійне та пристрасне ставлення до гри".
Довідка: Ракицький за російський клуб провів 108 матчів, забив 7 м'ячів.
Нагадаємо: В січні 2019 на 5 році російської агресії Ракицький перейшов у російський чемпіонат і став гравцем "Зеніту". Відтоді його не викликали у збірну.