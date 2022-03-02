ПсевдоЗМІ в РФ ще 2 дні тому почали писати про створення "нових держав" в Україні

Деякі сайти окупантів 27 лютого почали публікувати новини про начебто здачу українських регіонів і створення псевдоформування "Федеративна республіка Україна".

Джерело: сайти російських пропагандистів

Дослівно: "Ми, вільний народ Харківської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської та інших областей України оголошуємо про формування нової демократитчної держави Федеративна республіка Україна".

Деталі: Фейк почали розповсюджувати дрібні регіональні видання, ймовірно відрізані від реальності через пропанганду центрального телебачення Росії.

Публікацію, котра не має нічого спільного із реальністю, на сайт "Мир и мы" розмістили ще посеред дня 27 лютого.

Наразі всі українські міста чинять опір окупантам. Всі представники місцевої влади об'єдналися, щоб протистояти російському вторгненню.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, місто вистоїть і відіб'є наступ ворога, попри ракетні обстріли. Терехов додав, що наразі єдність української влади, народу та харків'ян міцна як ніколи.

На Чернігівщині наразі відносно "спокійно". Раніше лунала інформація, що на територію області ввійшли війська Білорусі, проте українська влада поки не може офіційно заявити про участь Білорусі у війну з Україною.

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Голова Миколаїської ОДА Віталій Кім станом на 2 березня повідомив, що у місті багато тіл російських загарбників. У середу там знищили ворожий десант.

Кім публікує фото і відео того, як в області цивільні жителі проганяють ворога та публічно закликає до "полювання" на загарбників.

На Сумщині кілька днів точились бої. Гинули цивільні та представники тероборони, проте ніхто не здав місто окупанту.

1 березня голова військової адміністрації Дмитро Живицький закликав забезпечити місто зброєю та направити туди підрозділ ЗСУ, тому що у Суми зайшла ворожа техніка.

За словами Живицького, місто захищає НАТО (наша аху*нна територіальна оборона).

2 березня в Конотопі Живицький вів переговори з росіянами і домовився про те, що вони не вводитимуть війська і не чіпатимуть українського прапора, а українці - не будуть у них стріляти.

скриншот uralpress

Примітно, що під свої новини про начебто "спасіння" українського народу від "неонацизму" окупанти додають фото колишнього регіонала Олега Царьова, який після революції у 2014 році втік до окупованого Криму.

Повідомляється, що Царьова "призначили" українським прем'єром.

СКРИНШОТ

Це не перший випадок подібної "публікації". Зокрема, зранку 26 лютого підконтрольне Кремлю російське видання опублікувало підготовлену заздалегідь статтю про російську перемогу над Україною.

СКРИНШОТ

Російські полонені розповідають українським військовим, що Путін сподівався захопити Україну за три дні. Російським військовим видали їжі саме на такий термін. У мережі публікували сухпайки росіян із терміном придатності до 2015 року.

Українська влада попереджала, що вороги можуть вдатися до провокації та фейків, зокрема начебто про капітуляцію Києва.

У подібні фейки українців просять не вірити.

Передісторія: