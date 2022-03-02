УАФ: Росію видалять з футбольного симулятора FIFA

Українська асоціація футболу повідомила, що EA Sports видаляють росіян з ігор серії FIFA через війну в Україні.

Джерело: УАФ

Дослівно: "Досить росіянам ховатися від реальності у відеоіграх, доки їхні війська вбивають українців".

Реклама:

Деталі: Асоціація повідомила, що окрім футбольного симулятора росіян видаляють також і з хокейного NHL.

За інформацією журналістів та інсайдерів EA вже надіслала листа про видалення Росії з ігор співробітникам контори.

Варіанти розвитку може бути два – видалять або лише збірну Росії, або всі клуби, а також усіх футболістів з громадянством РФ, які грають в європейських клубах.