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УАФ: Росію видалять з футбольного симулятора FIFA

Роман ПетренкоСереда, 2 березня 2022, 17:37
УАФ: Росію видалять з футбольного симулятора FIFA
fifa 17

Українська асоціація футболу повідомила, що EA Sports видаляють росіян з ігор серії FIFA через війну в Україні.

Джерело: УАФ

Дослівно: "Досить росіянам ховатися від реальності у відеоіграх, доки їхні війська вбивають українців".

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Деталі: Асоціація повідомила, що окрім футбольного симулятора росіян видаляють також і з хокейного NHL.

За інформацією журналістів та інсайдерів EA вже надіслала листа про видалення Росії з ігор співробітникам контори.

Варіанти розвитку може бути два – видалять або лише збірну Росії, або всі клуби, а також усіх футболістів з громадянством РФ, які грають в європейських клубах.

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Теми: футболРосіявійна
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