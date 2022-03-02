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В РФ визнали, що мають втрати на війні з Україною, але в 10 раз менші, ніж насправді

Альона Мазуренко Середа, 2 березня 2022, 18:05
В РФ визнали, що мають втрати на війні з Україною, але в 10 раз менші, ніж насправді
фото: Міноборони

Російські окупаційні війська вперше за тиждень визнали, що мають втрати на війні з Україною, але в 10 разів менші, ніж насправді.

Джерело: Міноборони Росії, прокремлівське російське видання "РИА Новости"

Деталі: Зокрема, там повідомили, що 498 російські військові загинули, а 1597 росіян отримали поранення.

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Водночас, українські оборонці повідомляють, що за 6 днів війни росіяни втратили в Україні майже 6 тисяч людей та тисячі одиниць техніки. 

Обстріли російських загарбників забрали життя 2000 цивільних громадян.

Українська сторона кілька днів просить Червоний хрест та росіян позабирати тіла своїх військових з української землі.

ВІДЕО ДНЯ

Чому це важливо: Після вторгнення РФ до України усі українці об'єдналися проти окупантів. Волонтери допомагають українській армії та один одному. Російському вторгненню протистоїть не лише армія, а й увесь народ України.

Війна проти РФ перетворилася на народну. Дії Росії називають геноцидом проти українського народу.

Теми: РосіяУкраїнавійна
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