Світоліна перерахує призові українській армії

Еліна Світоліна після матчу з росіянкою Потаповою, фото Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна пообіцяла перераховувати свої призові гроші з турніру в Монтереї на підтримку української армії.

Джерело: Deutsche Welle

Пряма мова: "Це дуже особливий турнір для мене. Всі призові гроші, які я тут зароблю, підуть українській армії".

Детали: Таку заяву вона зробила після перемоги над росіянкою Анастасією Потаповою на турнірі у мексиканському Монтерреї. Світоліна не змогла стримати сльози.

Українська тенісистка Еліна Світоліна пообіцяла перераховувати свої призові гроші з турніру на підтримку української армії. Про це вона заявила після перемоги над росіянкою Анастасією Потаповою на турнірі у мексиканському Монтерреї. Світоліна не змогла стримати сльози. pic.twitter.com/OyionzGZZF — DW українською (@dw_ukrainian) March 2, 2022

У 2020 році Світоліна виграла цей турнір.

За даними Вікіпедії, призовий фонд турніру становить 235 тисяч доларів.