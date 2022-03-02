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Світоліна перерахує призові українській армії

Євген КізіловСереда, 2 березня 2022, 18:26
Світоліна перерахує призові українській армії
Еліна Світоліна після матчу з росіянкою Потаповою, фото Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна пообіцяла перераховувати свої призові гроші з турніру в Монтереї на підтримку української армії.

Джерело: Deutsche Welle

Пряма мова: "Це дуже особливий турнір для мене. Всі призові гроші, які я тут зароблю, підуть українській армії".

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Детали: Таку заяву вона зробила після перемоги над росіянкою Анастасією Потаповою на турнірі у мексиканському Монтерреї. Світоліна не змогла стримати сльози.

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У 2020 році Світоліна виграла цей турнір.

За даними Вікіпедії, призовий фонд турніру становить 235 тисяч доларів.

Теми: спортвійнагроші
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