Світоліна розгромила росіянку, яку позбавили права представляти РФ

Перша ракетка України Еліна Світоліна таки зіграла з росіянкою Анастасією Потаповою, яку перемогла з рахунком 6:2, 6:1.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Світоліна вийшла до другого кола турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в мексиканському місті Монтеррей після перемоги над Потаповою.

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Перед початком змагання Світоліна заявила, що не гратиме проти російської суперниці, якщо тенісні федерації не виконають рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, згідно з якими представники Росії та Білорусі мають виступати як нейтральні спортсмени, тобто без прапора своєї країни.

Міжнародна тенісна федерація (ITF) тимчасово зупинила членство Росії, а також Білорусі у звʼязку з воєнною агресією цих країн проти України.

Також Еліна Світоліна пообіцяла виграні на турнірах призові перераховувати, "щоб підтримати нашу армію і гуманітарні сили, щоб допомогти їм захистити Тебе, нашу країну".