Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Таємні документи росіян: план війни проти України був розрахований на 15 діб

Олена РощінаСереда, 2 березня 2022, 19:40

Українці заволоділи планувальними документами одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації щодо війни проти України, який було затверджено 18 січня. 

Джерело: командування Операції об'єднаних сил у Facebook 

Дослівно: "Завдяки успішним діям одного з підрозділів Збройних Сил України російські окупанти втрачають не тільки техніку та живу силу. В паніці вони лишають і таємні документи. 

Так, у нашому розпорядженні опинилися планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації.

Серед отриманих документів робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці скритого управління, список особового складу тощо.

Виходячи з отриманої інформації, відомо, що плануючі документи на війну з Україною були затвердженні ще 18.01.22 року, а сама операція із захоплення України має пройти протягом 15 діб, а саме з 20.02. по 06.03".

Деталі: Даний підрозділ ЧФ РФ мав здійснити висадку з великого десантного корабля "Орськ" у районі населеного пункту Степанівка-1 та в подальшому діяти з військовими частинами 58-ї армії РФ, а саме з 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя.

 
 
 
 
 

Дослівно: "Коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що  приїхав на навчання і заблукав - не вірте! Вони знали, вони ретельно планували і готувались. 

А російським окупантам скажемо одне: залишайте й надалі свою техніку та таємні документи, вони нам знадобляться, перше - для наших захисників, а друге – для Гааги".

Теми: війнаРосіяЧФ РосіїМелітополь
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК

Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів

Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ

Фото, Відео, ОновленоНа антивоєнних акціях у РФ поліція жорстоко б’є людей: тисячі затриманих

Окупанти обстріляли Краматорськ: є жертви, багато поранених

Путін - Ердогану: Зупиню війська, лише коли Україна здасться

Усі новини...
війна
Київський онкоцентр відкрив цілодобову лінію для хворих на рак
До України прибула протитанкова зброя і "Стінгери" з Німеччини - Bild
Українська делегація їде на переговори з РФ до Біловезької пущі
Останні новини
18:14
ВІДЕОВ Україні більше 2 тисяч іноземних студентів страждають через Росію – Верещук
18:09
РФ готує обстріли мирних російських міст, аби звинуватити Україну – РНБОУ
18:01
Україна просить Радбез ООН про миротворців для об'єктів критичної інфраструктури
17:56
Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК
17:52
Nvidia припиняє продаж усіх продуктів до Росії
17:36
Зеленський затвердив склад делегації для участі у справі суду ООН про геноцид РФ
17:31
Ірпінь вимушено відключили від газопостачання
17:27
Російські окупанти стріляли по мітингарях у Новій Каховці, 5 поранили – очевидці
17:25
"Борються за свій народ проти жорстокої тиранії": Стінг підтримав Україну
17:13
Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів
Усі новини...