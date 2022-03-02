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Таємні документи росіян: план війни проти України був розрахований на 15 діб

Олена РощінаСереда, 2 березня 2022, 18:40

Українці заволоділи планувальними документами одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації щодо війни проти України, який було затверджено 18 січня. 

Джерело: командування Операції об'єднаних сил у Facebook 

Дослівно: "Завдяки успішним діям одного з підрозділів Збройних Сил України російські окупанти втрачають не тільки техніку та живу силу. В паніці вони лишають і таємні документи. 

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Так, у нашому розпорядженні опинилися планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації.

Серед отриманих документів робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці скритого управління, список особового складу тощо.

Виходячи з отриманої інформації, відомо, що плануючі документи на війну з Україною були затвердженні ще 18.01.22 року, а сама операція із захоплення України має пройти протягом 15 діб, а саме з 20.02. по 06.03".

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Деталі: Даний підрозділ ЧФ РФ мав здійснити висадку з великого десантного корабля "Орськ" у районі населеного пункту Степанівка-1 та в подальшому діяти з військовими частинами 58-ї армії РФ, а саме з 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ.

Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя.

 
 
 
 
 

Дослівно: "Коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що  приїхав на навчання і заблукав - не вірте! Вони знали, вони ретельно планували і готувались. 

А російським окупантам скажемо одне: залишайте й надалі свою техніку та таємні документи, вони нам знадобляться, перше - для наших захисників, а друге – для Гааги".

Теми: війнаРосіяЧФ РосіїМелітополь
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