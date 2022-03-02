Генасамблея ООН засудила вторгнення Росії і закликала негайно вивести війська з України

Зала для засідань Генасамблеї ООН у штаб-квартирі організації в Нью-йорку2 березня. Фото: getty images

Генеральна асамблея ООН ухвалила в середу резолюцію, в якій засуджує вторгнення Росії в Україну і закликає Москву негайно вивести всі сили з України.

Про це пише "Європейська правда", публікуючи також повний коментований текст резолюції.

За резолюцію проголосувала 141 країна, 5 були проти і 35 утрималися. Проти документа проголосували сама Росія, Білорусь, яка залучена до вторгнення, Сирія, Еритрея та КНДР.

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Результати голосування в ГА ООН Скриншот

Документ містить визнання того, що Росія вчинила агресію, що її дії порушують базові норми ООН.

"Генеральна асамблея вимагає, щоб Російська Федерація негайно припинила застосування своєї сили проти України і утримувалася від незаконних погроз чи застосування сили проти будь-якої держави-члена ООН", - йдеться у документі.

ГА ООН вимагає від РФ не лише припинити вторгнення, але також негайно звільнити окуповані Крим та ОРДЛО. "Вимагає від Російської Федерації негайно, повністю та безумовно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у резолюції.

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Резолюція засуджує рішення Російської Федерації від 21 лютого щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України, яке порушує територіальну цілісність та суверенітет України та суперечить принципам Статуту Організації Об’єднаних Націй;

Генасамблея вимагає від РФ негайно та безумовно скасувати рішення щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Детально - у публікації Текст рішення ООН про агресію РФ проти України. Коментований переклад